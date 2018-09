Escrito por Redaccion

Economía

La Carlota: por la crisis, la única clínica privada no atiende más guardias médicas

El director del centro médico privado advirtió que además de sufrir la escasez de profesionales, no pueden afrontar el valor del servicio, que cuesta hasta $ 11 mil diarios Desde hace dos semanas, la única clínica con la que cuenta La Carlota dejó de atender las emergencias nocturnas. Ya no se realizan más guardias y las urgencias son derivadas al Hospital San Antonio de la mencionada localidad. La prestación se suspendió debido a la falta de profesionales y a que el centro médico no puede afrontar los costos del servicio.

Así lo indicó a Puntal el director del Sanatorio Privado, Julio Magri. “El problema es puntualmente con las guardias. Primero que acá no hay gran cantidad de médicos, pero además el costo de una guardia no lo podemos afrontar. Llegamos a la conclusión de que no podíamos pagarlo. Un médico que viene de Río Cuarto nos cobra hasta 11 mil pesos por día. Es imposible pagar cuando una consulta se abona entre 150 y 200 pesos, a 120 días”, manifestó el doctor.

Asimismo, recalcó que la única prestación afectada por el ajuste es “el servicio que se presta de noche para las emergencias. No con las personas internadas. Sólo suspendimos lo que son guardias externas”.

Varios ajustes

Previamente al corte de las guardias, el Sanatorio debió realizar otro ajuste importante hace más de un mes, ya que cerró los consultorios externos que se encontraban en una propiedad aledaña a la clínica y ahora dichos servicios se prestan en las mismas instalaciones del centro médico.

“Al lado teníamos una casa que alquilábamos con cinco consultorios de especialistas. La desalquilamos y juntamos todo en el mismo edificio y empezamos a hacer horario corrido. Atendemos ahora en el mismo edificio, haciendo el horario de atención de 8 a 21 horas”, explicó Magri.

En este orden, el doctor sostuvo: “Los privados somos los financiadores de la salud en definitiva, porque las obras sociales nos pagan a 120 días, entonces nos vemos obligados a hacer una reducción de costos. Tratamos de achicar lo más que se puede”. “Los afiliados de Pami se siguen atendiendo normalmente aquí, los de Apross no, ya hace unos 5 meses que dejamos de tener convenio y no se ha renovado”, indicó el titular de la clínica.

Además, agregó que si bien “las prepagas han aumentado en el año su valor en un 37 a 38 por ciento, en lo que son nuestros aranceles no nos han incrementado nada. Es decir que no se traslada nada a los prestadores”.

Por otra parte, Magri indicó que también se presentan diversos problemas en referencia a la compra de insumos. “Hoy por hoy no tenemos precios, son facturas abiertas”. “Y hay muchos proveedores que no están entregando ante esta incertidumbre de los valores. Nos dicen que no hay porque no tienen precio y no pueden vender. La situación está muy complicada y es preocupante”, relató.

Luciana Panella. Redacción Puntal