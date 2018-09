Los gobernadores del PJ y Sergio Massa se reúnen para dar un mensaje de unidad en

Escrito por Redaccion

La tensión económica que afecta a la Argentina y las decisiones del gobierno de Mauricio Macri para intentar dejarla atrás encontraron un eco en el peronismo en las últimas horas. Un grupo de gobernadores del PJ, legisladores del peronismo federal, el ex diputado Sergio Massa y representantes de la CGT se reunirán este martes, a partir de las 12, en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para unificar una postura frente a complicado escenario político y económico que existe en el país.

El encuentro será una réplica del que se llevó a cabo la semana pasada, en el mismo lugar, y que tuvo como protagonista destacado al fundador del Frente Renovador, quien hizo un diagnóstico y dio un panorama económico de lo que entiende va a ser la evolución de la economía del país. Pero esta vez habrá nuevos nombres y, probablemente, una foto simbólica. Una imagen que deje a la luz que las diferencias existentes entre los mandatarios comenzaron a achicarse debido al rumbo de la gestión del presidente Macri.

Los gobernadores seguirán discutiendo alternativas para presentarle al gobierno un proyecto que modifique la decisión que tomó cuando eliminó el fondo sojero. Además, intercambiaran, como lo hicieron la semana pasada, posturas sobre la negociación del presupuesto 2019, que será un tema clave para el oficialismo ya que va a necesitar el respaldo del peronismo no K para poder sacarlo adelante y aprobarlo.

Pero más allá de los temas que quedaron marcados en la agenda el último miércoles, la reunión de hoy servirá para discutir la posición del peronismo frente al delicado contexto económico y brindar una respuesta consistente frente a la sociedad. "La crisis que estamos pasando es muy grave. Tenemos que dar un mensaje concreto. No se puede mirar para otro lado frente a esta situación", sostuvo uno de los legisladores que estará sentado en la mesa de los principales referentes del peronismo federal.

El propósito de los dirigentes es mostrar unidad de un sector de la oposición, predisposición para colaborar con el gobierno nacional y diferencias con respecto a las últimas decisiones de gestión que tomó Macri frente a la crisis financiera que generó un fuerte aumento del dólar – llegó a pasar los $40 – y del riesgo país, que se acercó a los 800 puntos básicos "No van a tirar nafta al fuego, ni van a emitir un mensaje incendiario", le dijo a Infobae un dirigente peronista que trabajó en la organización del encuentro.

Es que la idea de los gobernadores del PJ y los legisladores de Argentina Federal sigue siendo la misma. Están dispuestos a acompañar al gobierno en este momento de crisis pero pretenden que haya más diálogo. "Cuando nos llaman es para contarnos la decisión que tomaron o para pedirnos que apoyemos una medida que ya definieron", se quejó un gobernador en los últimos días. En definitiva, están abiertos a colaborar con el oficialismo porque interpretan que la situación económica y social tomó un grado de complejidad que hasta hace algunas semanas no tenía.

En el CFI estarán presentes los gobernadores Juan Manzur (Tucumán), Gildo Insfrán (Formosa), Mariano Arcioni (Chubut), Carlos Verna (La Pampa), Lucia Corpacci (Catamarca), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Alberto Rodríguez Saá (San Luis) y Sergio Uñac (San Juan). También estará el vicegobernador de Chaco, Daniel Capitanich. Sergio Casas (La Rioja) enviaría a su vicegobernador, Néstor Bosetti, mientras que Gustavo Bordet (Entre Ríos) no confirmó su presencia. También estará el jefe de la bancada peronista en el Senado, Miguel Pichetto, y los diputados Diego Bossio, Sergio Ziliotto y Graciela Camaño.

Los que confirmaron que no serán de la partida son Juan Manuel Urtubey (Salta) y Juan Schiaretti (Córdoba). Ambos creen que no es el momento de participar de un encuentro de estas características. Consideran que hay que esperar los primeros resultados que van a tener las decisiones que comunicó el gobierno este lunes y luego juntarse para analizar la situación. La diferencia de opiniones con respecto a los caminos a seguir no es nueva dentro del grupo de gobernadores pero quedó muy expuesta frente a la situación de emergencia en la que está el país, según definió el jefe de Estado en el mensaje que brindó el lunes desde la Casa Rosada.

Los mandatarios que estarán presentes repiten a rajatabla que mantendrán la misma línea de comportamiento que tuvieron hasta el momento con el Poder Ejecutivo. "Le hemos dado al Gobierno miles de muestras de racionalidad. Le dimos las herramientas que necesitaban para gobernar. A nosotros no nos pueden acusar de golpistas", reflexionó uno de los protagonistas de este mediodía.

Los gobernadores están preocupados por como les van a afectar a sus provincias las medidas que tomó el Gobierno para lograr el equilibrio fiscal en el 2019. Reina la incertidumbre sobre los resultados inmediatos de las decisiones oficiales. Cuando se sienten en la mesa del CFI tendrán un panorama más claro sobre el comportamiento de los mercados y el precio del dólar. Lo mismo les pasó el último miércoles, cuando el dólar rompió la barrera de los $34 mientras discutían los pasos a seguir frente a una crisis que ya estaba instalada.