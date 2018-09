Escrito por Redaccion

Nacionales

Hace sólo un mes, Macri decía que fusionar ministerios era "venderle fruta al FMI"

En 2001, el entonces presidente Fernando de la Rúa también había achicado las mismas carteras que anunció Macri.

La idea de fusionar ministerios no es nueva. Ya la había barajado el gobierno de Mauricio Macri cuando buscaba alternativas para cumplir con las exigencias de ajuste del Fondo Monetario Internacional (FMI).

No fue hace mucho. Apenas poco más de un mes. Sin embargo, en aquella oportunidad el propio Macri había descartado esa posibilidad porque, aseguraba, el impacto en las cuentas fiscales era nulo.

"Por ahí no pasa el ahorro. ¿Cuánto podés ahorrar, 8 millones de pesos? El FMI quiere que vayamos al 1,3% de déficit y que no le vendamos más fruta", aseguró el Presidente en reuniones privadas, según reconstruyó La Nación.

La posibilidad de fusionar ministerios se manejaba desde el anuncio del acuerdo alcanzado con el FMI. Pero al Presidente nunca terminó de convencerlo la idea. "Los principales países del mundo tienen muchos ministerios, no tienen menos que nosotros", dijo el jefe de Estado en ese mismo encuentro con su mesa chica.

"¿Qué podría hacer? ¿Un ministerio que se llame Medio Ambiente y Turismo y siguen los secretarios? La verdad, es poco recorte, me ahorro un ministro pero no los secretarios… No tiene impacto", afirmó el Presidente a sus colaboradores en Casa Rosada.

Este tipo de medidas en tiempos de ajuste no es nuevo. Ya las había aplicado en 2001 el entonces presidente Fernando de la Rúa en un intento por cumplir con la meta de déficit cero (la misma a la que aspira hoy el gobierno de Macri) que se había impuesto el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo.