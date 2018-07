Escrito por Redaccion

El secretario de Seguridad de Córdoba denunció a su padre por narcotráfico

El secretario de Seguridad de la provincia, Diego Hak, denunció penalmente a su padre: sospecha que podría tener vínculos con el dueño de un boliche que, a su vez, tendría contactos con el narcotráfico. Luego, pidió licencia en su cargo hasta que la Justicia se expida. El local en cuestión, ubicado camino al aeropuerto de esta ciudad, cambió varias veces de nombre por las inhabilitaciones que sumó a partir de diferentes contravenciones.

Hak explicó que hace un año hizo la primera denuncia contra ese local por supuestos vínculos con la venta de drogas, imputación que repitió en febrero último. Ambas, ante el fiscal Carlos María Cornejo, del fuero antinarcotráfico.

Ahora recibió un video en el que aparece su padre, Ricardo Hak, hablando con el propietario del boliche. La conversación no es clara: el hombre menciona una serie de días, lo que podría ser interpretado como una fecha de entrega o como jornadas ""liberadas" para operar.

"En la denuncia pido que se investigue la posible relación de mi padre con algunos hechos que vengo denunciando; lo que se ve [en el video] es una charla entre él y una persona que mencioné en mis presentaciones anteriores. Será la Justicia la que deberá determinar qué hay, si existen vínculos", dijo.

Hak es un funcionario con peso en su área; tiene mucho poder sobre la policía y es quien define ascensos y destierros. Fue él quien diseñó la "Policía Barrial," uno de los "caballitos de batalla" del gobernador Juan Schiaretti a la hora de referirse a su política de seguridad.

Participa, en el terreno, de los operativos más importantes que se realizan en esta provincia y también busca tender puentes con las zonas más vulnerables, donde actúa el narcotráfico. Antes de llegar a Seguridad fue concejal y secretario de Seguridad Ciudadana; desembarcó en el área en la que se desempeñó hasta ahora en diciembre de 2015, de la mano del ministro Carlos Massei.

"Vino a explicarme su decisión después de recibir un pendrive con las imágenes. Es una conducta ética, moral y de compromiso. Como funcionarios tenemos una sola arma, la credibilidad. Su decisión va en este sentido y, por eso, avalo su licencia, y que la investigación vaya hasta el hueso", dijo Massei a LA NACIÓN.

El boliche lleva años funcionando bajo distintos nombres; tradicionalmente conocido como Rapoza, abrió también como Full Night y Crazy Bar. Desde hace años acumula clausuras e inhabilitaciones por diferentes infracciones a las normas municipales. Ante cada inhabilitación el dueño presenta alguna medida de reconsideración o una acción judicial, y tiempo después reabre bajo otro nombre.

A fines de enero de este año, aun inhabilitado, estaba abierto y volvió a las crónicas policiales porque desde allí salieron dos personas buscadas por un crimen en el barrio Marqués Anexo: el de Alejandro "Gamuza" González, de 19 años.

Hak afirmó que la relación con su padre "está rota" desde hace más de un año y que dejó constancia de eso en la denuncia: "Me causa dolor, porque es mi padre, pero es lo que debía hacer. No puedo permitir que ninguna sospecha roce a alguien de mi entorno, ni laboral ni familiar. Informé al ministro Massei de la situación y pedí licencia para que no se generen suspicacias".

Ricardo Hak está jubilado desde hace unos cinco años y sus conocidos lo definen como un "buscavidas". Su hijo insistió econ que desconoce si hacía tráfico de influencias usando su nombre o si estaba involucrado en otro tipo de situación. "El video no es claro,; pero da lugar a sospechas", describió.

El boliche, desde su nacimiento, está rodeado de escándalos. Tuvo sus años dorados en los '90, como cabaret, y se hizo conocido por sus shows de strippers. Por entonces era "Rapoza Internacional".

Los vecinos hicieron cientos de denuncias en contra del lugar por ruidos molestos, por el movimiento que hay a su alrededor y por las frecuentes peleas y agresiones en su puerta. Años atrás, periodistas del Canal 12 fueron agredidos cuando fueron a cubrir esos reclamos.

