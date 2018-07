Escrito por Redaccion

El gobernador anunció la construcción de un Hospital Central y de un Centro Oncológico Integral

Alberto Rodríguez Saá presentó el Mega Plan de Obras “Sueños Puntanos” y anunció la construcción de un nuevo y moderno Hospital Central con 400 camas, que duplica a la capacidad actual del Hospital San Luis. Tendrá 16 quirófanos y será de alta tecnología, entre otras cosas. También anunció que la Residencia Oficial será transformada en el Centro Oncológico Integral que servirá para el diagnóstico, tratamiento, recuperación y estética de los pacientes afectados por el cáncer. Asimismo, el primer mandatario puntano enumeró una serie de obras y la adquisición de equipamientos, que se extenderá por toda la provincia y que servirá para el mejoramiento general de la salud de los puntanos. Se inaugurarán hospitales y centros de salud en nueve localidades y ciudades del interior: La Calera, Beazley, San Martín, Concarán, El Trapiche, Luján, Merlo, Nueva Galia y Fortuna. Se recuperará el Hospital Potrero de los Funes y será destinado a las especialidades de traumatología, quemados y estética reconstructiva inclusiva. Se creará la Red Provincial de Diagnóstico por Imágenes con bases en las ciudades de San Luis, Villa Mercedes y Merlo. También se firmará un convenio de prestación de servicios de salud, entre las regiones de Villa Dolores y el Norte puntano.

“Lo máximo del mundo, lo mejor. Lo haremos sin endeudarnos, será para la salud pública y la atención será gratuita”, subrayó Alberto Rodríguez Saá, y la gente aplaudió. Así se refirió el gobernador de la Provincia a la construcción del Hospital Central de San Luis, una de las dos obras más importantes que desarrollará el Estado puntano junto al Centro Oncológico Integral. Ambos anuncios predominaron durante la presentación del Mega Plan de Obras “Sueños Puntanos” que el mandatario encabezó este lunes en la Residencia Oficial, ubicada en Puente Blanco. Precisamente en ese inmueble, tras ser reformado y equipado, funcionará el instituto que atenderá a pacientes con cáncer.

Según anunció el mandatario provincial, el nuevo y moderno Hospital Central será de alta tecnología, tendrá 400 camas (duplica la capacidad del actual del Hospital San Luis), contará con 16 quirófanos, tendrá residencias médicas, sala para conferencias, biblioteca, un laboratorio de última generación, terapia intensiva y un centro de diagnóstico por imágenes.

A su vez anunció que la Residencia Oficial será transformada en el Centro Oncológico Integral, que servirá para el diagnóstico, tratamiento, recuperación y la asistencia estética de los pacientes afectados por el cáncer. Además, Alberto enumeró una serie de obras y la adquisición de equipamientos que serán distribuidos por toda la provincia, y servirán para el mejoramiento general de la salud de los puntanos.

El encuentro, desarrollado en uno de los salones traseros de la Residencia Oficial, contó con la participación de todos los ministros del Ejecutivo, legisladores, intendentes, concejales, sindicalistas, invitados especiales y pacientes que se tratan y que superaron el cáncer.

El gobernador llegó a las 16:20 y tras explicar distintos proyectos que impulsará ante la Legislatura, explicó que a lo largo de la semana dará a conocer todas las obras que integran el plan “Sueños Puntanos”, que alcanza a los $5.000 millones de inversión.

Por la prioridad que significa, Rodríguez Saá eligió comenzar la semana con anuncios de salud; este martes tendrán continuidad con obras referidas a la educación.

Apoyado en un video que se proyectó desde una pantalla gigante, Alberto explicó la construcción del Centro Oncológico Integral que servirá para el diagnóstico, tratamiento, recuperación y la estética de las mujeres que luchan contra el cáncer. “Todo estará cubierto en este centro. Absolutamente todo. Cuando el tratamiento necesite rayos, eso sí se realizará en el actual Hospital de San Luis. La inversión será de 40 millones de pesos y la construcción comenzará el 10 de julio, cuando ya tengamos desocupada la Residencia Oficial”, expresó, y la gente lo aplaudió de pie.

“Los puntanos que luchan contra esta enfermedad ya no tendrán que viajar lejos de su casa para atenderse ni dejar a su familia. Tendrán todo aquí y los vamos a atender con mucho amor. Quiero señalar además que por hacerlo aquí, en esta histórica Residencia Oficial, nos ahorramos muchos recursos porque ya tenemos el terreno y esta construcción. Los muebles de esta histórica casa que pertenezcan al Estado serán donados a personas humildes que más lo necesiten”, afirmó Rodríguez Saá, para despertar más aplausos en la gente.

Un gran hospital para el centro del país

Más tarde, en el último tramo del acto, Rodríguez Saá se explayó sobre la construcción del Hospital Central de San Luis, una megaobra de 51.696 metros cuadrados que estará ubicada en cercanías a Terrazas del Portezuelo. Será un enorme centro médico con la máxima tecnología en medicina y estará abierto no sólo para atender a los sanluiseños, sino también a los pacientes de todo el país que necesiten tratar alguna dolencia o enfermedad. Será un nosocomio de alta complejidad y, según el propio mandatario, contará con la mayor innovación que existe aplicada a la atención de la salud. En el encuentro, Alberto hizo especial hincapié en que formará parte de la salud pública y que todos sus servicios serán gratuitos.

El Hospital Central tendrá capacidad para 400 camas de internación (duplicará la cantidad de camas del Hospital San Luis), 16 quirófanos, residencias médicas, tendrá el tercer nivel de atención y contará con docencia universitaria. Además de la totalidad de las clínicas, contará con terapia intensiva, laboratorios de última generación, contará con sectores de emergencia y urgencias, diagnóstico por imágenes, consultorios ambulatorios, área para personal y administración, hemodiálisis, unidad de cuidados intensivos, cirugía cardiovascular, hemoterapia, bioingeniería, sala de conferencias, aulas y biblioteca. Además poseerá la última tecnología en conectividad de alta velocidad con fibra óptica.

“Queremos hacer en San Luis un hospital que sea lo máximo del mundo. Una posibilidad es que la Nación ponga la plata como parte de pago por la deuda que tienen con nosotros. Sería correcto y nosotros lo aceptaríamos. Sería un hospital que solucionaría los problemas nuestros y los problemas de Mendoza, San Juan, Río Cuarto, La Pampa. ¿Por qué no podemos ser un centro de inteligencia médica en la Argentina? ¿Por qué no podemos prestar servicios a San Juan o a Mendoza, a Buenos Aires?. ¿Acaso nosotros sólo tenemos destino de servidumbre? No es así”, afirmó Alberto.

“Es una oportunidad enorme de tener la más alta tecnología para la salud, nuestros profesionales tendrán la posibilidad de crecer día a día, nuestros pacientes serán atendidos de la mejor manera, con la mayor tecnología”.

“Será una inversión de 2.000 millones de pesos, y en equipamiento más de 1.500 millones. Son miles de millones de pesos que no entran en este plan. Pero lo vamos a hacer. En agosto vamos a poner la piedra fundamental. Lo haremos cerca de Terrazas del Portezuelo. Al lado del Hospital, haremos una residencia médica para que estén nuestros doctores con una gran sala de conferencias, para que vengan los mejores médicos del mundo a capacitarlos”.

“Haremos el Hospital sin endeudarnos. El proceso licitatorio pensamos comenzarlo en octubre. Lo haremos con fondos propios. Si la Nación nos paga, lo haremos con esos fondos y si eso ocurre le reconoceremos, con gentileza, a la Nación, valorando el gesto de pagarnos a pesar de esta crisis que vivimos. O lo haremos con los bonos de cesión de deuda. Ésta será la obra número uno, la construcción prioritaria. Nos debemos al pueblo de San Luis, lo necesitan los humildes, la salud pública y gratuita, los chicos, jóvenes, las mujeres, nuestros abuelos. Aquéllos que no cuentan con la mayor calidad médica. Haremos los esfuerzos para que se cumpla. ¡Viva San Luis!”, sentenció.

Fuente: ANSL.