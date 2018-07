Escrito por Redaccion

No Mentirás

¿Irán todos presos?: quieren castigar con días de arresto a todo político que mienta en campaña

El proyecto es del senador provincial y ex intendente de Guaymallén, Alejandro Abraham. También establece penas para el que difame a otros candidatos.

"Prometimos bajar la delincuencia en 30 % en seis meses. Disminuyó, pero no en esa cifra. Entonces, tengo que dar la cara y decir que no pude cumplir". En junio de 2008, el ex gobernador Celso Jaque realizaba una conferencia de prensa en la que pedía perdón por su promesa de campaña en la que decía tener el "mapa del delito". En ella había prometido bajar la inseguridad un 30% en seis meses y si bien, estadísticamente el porcentaje había disminuido, esta baja estaba muy pero muy lejos de las palabras del dirigente.

Ese pedido de disculpas pasó y solo tuvo consecuencias electorales tiempo después. Sin embargo, todo eso puedo cambiar ante situaciones similares por un proyecto que pretende arrestar y sancionar a dirigentes que incumplan con su plataforma electoral o sus campañas.

Arresto e inhabilitación

Situaciones como la de Jaque o la de cualquier otro dirigente político que haga una promesa electoral y luego la incumpla, podría ser sancionable en caso de que las cámaras de senadores y diputados aprueben la modificación propuesta por el senador provincial Alejandro Abraham (PJ- Podemos).

El peronista, en su proyecto, propone modificar la ley electoral de Mendoza, sancionando los engaños y los incumplimientos de las plataformas electorales y de campaña.

"Las campañas de marketing político, por un lado, se centran en difamar y descalificar de manera personal a los posibles competidores electorales, utilizando para ello las herramientas tecnológicas de modernos medios masivos de comunicación", explicó Abraham en sus fundamentos.

"Por otro lado deslegitiman el sistema de representación al vaciar de contenido especifico las propuestas que los candidatos presentan a los ciudadanos, los que una vez elegidos no dudan en llevar adelante políticas y decisiones arbitrariamente contrarias a las afirmaciones efectuadas durante la campaña electoral", agregó.

Para evitar que estas acciones queden sin castigo, Abraham propuso en su proyecto que el candidato o candidata "que con engaños indujera a otros a sufragar de determinada forma o abstenerse de hacerlo", podrá ser arrestado por un plazo que va de los diez a los treinta días y una inhabilitación por cinco años.

Estos engaños tienen que ver con "difamar, injuriar o calumniar a otro candidato". En otras palabras, "sancionar la conducta desleal", explicó Abraham a Diario Uno.

Pero es la segunda modificación la más llamativa.

"Es para que si vamos a hablar, no digamos macanas", señaló Abraham.

El segundo cambio pretende sancionar a los dirigentes que incumplan con su plataforma o promesas de campaña.

"Se impondrá arresto de quince a sesenta días e inhabilitación por el término de diez años para presentarse a elecciones", reza el artículo que pretende incluir Abraham en la Ley Electoral.

En ese sentido, el senador recordó la campaña de Mauricio Macri para presidente, en la que prometió no devaluar, controlar la inflación, ni aumentos tarifarios grandes.

"Confío en que sea apoyado por el resto de las fuerzas, el Partido Intransigente tiene uno similar a nivel nacional, falta saber qué dirá el radicalismo, el Pro y el Fit", señaló Abraham y agregó: "Es una cuestión que nadie puede decir que no, se puede mejorar pero no decirle que no, salvo que quieran mentirle a la gente".

A nivel nacional

En el Congreso hay un proyecto similar del diputado José Luis Ramón que pide sancionar con "con prisión de cuatro (4) a diez (10) años e inhabilitación por doble tiempo para ocupar cargos públicos y multa de doscientos cincuenta mil pesos a un millón de pesos, a todo funcionario público que incumpliere en su gestión, las promesas realizadas en campaña electoral a la población".