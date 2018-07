Escrito por Redaccion

Villa Mercedes

Murió el ombú centenario luego de la polémica poda de enero

Luego de haber superado diferentes y complicados fenómenos climáticos, vandalismos y también la excesiva poda realizada en enero, el Ombú centenario de la calle Guayaquil quedó sin vida. Los responsables del área ecológica del Municipio aseguraron que llevaban adelante un tratamiento semanal pero la planta no resistió a las plagas de microorganismos que fueron comiendo los tejidos. El árbol estaba declarado patrimonio ecológico de la ciudad. Se encontraba en una plazoleta ubicada entre Pringles y Miguel B. Pastor, en el corazón del barrio San José, y los especialistas de la Comuna especulaban que tenía más de ciento cincuenta años de vida.

El 14 de diciembre, el ombú había sufrido el quiebre de una de las ramas más gruesas. Hasta ese entonces poseía muchas hojas de color verde, algunos brotes pequeños, pero su estado de sensibilidad comprometía a las casas que estaban pegadas a la plaza, a las cableadas que pasaban por entre medio del árbol y sobre todo a los niños que todos los días se acercaban a disfrutar de los juegos en el espacio verde y como era costumbre, también se subían a él.

El 29 de enero a la madrugada se volvió a repetir el quiebre de otro gajo de mayor magnitud. Desde el Municipio anunciaron que la planta tenía desgarros muy importantes y tomaron la decisión de realizar una poda preventiva, que despertó el enojo de muchos vecinos que creyeron que la tala había sido demasiado agresiva.

Sin embargo, esa intervención no alcanzó para salvarle la vida. "Realizamos fumigaciones con fungicidas de amplio espectro cada siete días pero no dieron resultado, ya que el avance de los hongos fue muy importante y hemos determinado que no hay material vivo. Todos los tejidos están muertos, con un progreso de putrefacción bastante elevado, y podemos decir oficialmente que el ombú ya no está vivo", aseguró la encargada de Espacios Verdes, Virginia Scally.

Francisco Gómez, un vecino que hace cincuenta años vive a la par del ombú, expresó su tristeza y detalló cómo fueron siguiendo el proceso junto con los demás habitantes de la cuadra. "De un día para el otro comenzó a secarse y hasta cambió de color. De repente se puso más amarillo y ahí nos dimos cuenta que se estaba muriendo", comentó el hombre, mientras miraba los pedazos de troncos quebrados y ahuecados que ya estaban en el piso. "Cumplió su ciclo, ya lo disfruté muchos años", suspiró.

Mario Ortiz, un habitante que está al frente del ombú, comentó que últimamente el árbol había dejado de ser una atracción y pasó a ser un problema, debido al estado en el que se encontraba. "Estaba todo podrido en la parte de abajo, cuando pisas las raíces se notan que por dentro están huecas. De esta forma por seguridad teníamos que pedirle a los niños que se fueran", manifestó.

Ortiz recordó que desde la época en que vivía con su abuela, el punto de reunión con sus amigos era arriba del ombú. "Vivíamos trepando las ramas, tenía mucha sombra, esa fue la mejor etapa de mi infancia", señaló.

A su vez sugirió que se lleven esos restos que quedaron del árbol y sueña con que vuelvan a sembrar otra planta de la misma especie.

A raíz de eso, la funcionaria aclaró que en estos días comenzarán con las actividades de remoción de los restos y además, debido a la cantidad de hongos, van a realizar una desinfección de la superficie para que posteriormente se pueda volver a plantar.