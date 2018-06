Escrito por Redaccion

VIDEO

Lomas de Zamora: Una chica de 15 años pide que la Justicia investigue a su abusador

Durante tres años Camila fue abusada por la pareja de su abuela. A los 14 años se animó a contarlo y junto con su mamá y su abuela lo denunciaron en la Justicia.

El hombre las había amenazado de muerte por haber hecho la denuncia y cumplió: unos días después prendió fuego a su ex pareja y a la abuela de la nena, Blanca Isabel Martínez.

A pesar de quedar internada con el 80 por ciento de su cuerpo quemado, la mujer logró sobrevivir. Casi dos años después ambas causas siguen impunes y Anulfo Escobar Castillo continúa en libertad.

Ahora Camila se animó a grabar un video para exigirle a la Justicia que avance para que el hombre que la violó y prendió fuego a su abuela deje de caminar por la calle como si nada hubiera pasado.

"Me llamo Camila. Estoy por cumplir 16 años y todavía la justicia no le ha dado lugar a mi testimonio. Denuncié a Anulfo Escobar Castillo por abuso sexual reiterado por 3 años durante los cuales me tenía amenazada", cuenta Camila en el video en el que se quiebra cuando cuenta que el hombre prendió fuego a su abuela.

"Cuando me animé a denunciarlo a mis 14 años, la Justicia no sólo no me escuchó sino que él pudo cumplir su promesa de dañar a mi familia prendiendo fuego a mi abuela", agrega en las imágenes que pide viralizar en redes sociales para que se conozca su caso.

La adolescente de 15 años nombra a los fiscales de la UFI 9° de Lomas de Zamora: Maria Delia Recalde, Mariano Leguiza Capristo y Maria Elizabeth Borneo para que se hagan cargo de la causa y la hagan avanzar. "Mi familia necesita que se haga Justicia para que este hombre quede preso y pague el daño que nos hizo", dice Camila.

Fuente: Minuto UNO