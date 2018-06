Escrito por Redaccion

Historia mundial

Federico, entre la pasión por la Selección y las ganas de conocer a su hijo

Partió hacia Moscú para cumplir el sueño de ver el Mundial, pero en San Luis el parto se adelantó.

Con una valija con 35 buzos, camperas y remeras de la selección y del club Juventud Unida, una réplica de la Copa del mundo de plástico, un turbante celeste y blanco con plumas del mismo color, una bandera de tres metros por dos, con las inscripciones "San Luis", "CAJUU", "L.B.D.B." (La Banda del Bajo) y con la esperanza que no se adelantará el parto de su hijo, programado para el 14 de julio, partió Federico Alume el 13 de junio desde San Luis, para cumplir el sueño de vivir el Mundial en Rusia.

El joven de 29 años, planeó el viaje desde abril. No tenía quien lo acompañara, ni ticket para ingresar a los partidos de ninguna selección, pero un fanatismo por el fútbol que siente desde su infancia lo impulsó viajar más de 17.324 kilómetros para compartir con otros 30 mil argentinos el amor por la camiseta de la celeste y blanca.

Una pasión que lo convirtió en papá el 19 de junio, estando él en Rusia. Federico en sus redes sociales publicó: "Siento una mezcla de tristeza y alegría. Tristeza porque debo ser una de las pocas personas en el mundo que se han perdido un momento tan único e inolvidable como es el nacimiento de un hijo por estar en un Mundial. También algo triste porque las cosas no salieron como lo esperaba y el bebé llegó mucho antes de lo planeado, su fecha de nacimiento era para el 14 de julio. Estoy feliz porque se encuentra bien y pronto irá a su casa. Pido disculpas a su mamá por no haber estado presente en un momento tan importante y a vos Juan Emilio te pediré disculpas cuando seas grande y comprendas las cosas. Estoy seguro de que si te gusta el fútbol como me gusta a mí lo entenderás. Muero de ganas de conocerte y abrazarte".

"Las ganas por ir al Mundial siempre estuvieron en mi vida. En 2014 quise ir a Brasil. Ahí tenía todo listo, pero diez días antes me tuve que bajar porque un familiar se encontraba muy enfermo y desde ahí me propuse viajar a Rusia. Cuando me enteré que iba a ser papá, dentro mío algo me dijo que este sueño no iba a ser posible", dijo Federico.

"Hace dos meses atrás decidí viajar. Saqué los pasajes, busqué los vuelos más directos para llegar lo más rápido a Rusia y volver lo más pronto a casa a conocer a mi hijo. Evité tomar algún avión con escalas", explicó. Su familia lo apoyó en esta decisión, piensa que a la madre de su hijo no le gustó mucho la idea, pero nunca le dijo nada porque ambos comparten la pasión por el fútbol.

Antes de irse preparó su valija mundialista, se informó sobre el país, averiguó sobre las reglas de la FIFA y la Fan Id, una credencial que los días del partido le permite utilizar el servicio de transporte de forma gratuita y es obligatoria para entrar a la cancha. Con respecto a los tickets Federico comentó: "Por un tema de tiempo, tuve que adquirir las entradas para los partidos en la reventa. La primera la compré en Buenos Aires a un precio mayor y la pagué en dólares. La otra la compré en Moscú. El sábado me junté con un chico de Argentina para que me venda la entrada para el partido de la Selección contra Croacia. En la puerta de los estadios hay mucha reventa, pero piden locuras incluso para la categoría 4 que es la más económica."

"El sábado pasado cuando fui a la cancha con un grupo de argentinos que conocí en el hotel, caminamos diez minutos hasta la estación. Tomamos dos líneas de metro y ahí retire la Fan Id. La atención es excelente, los rusos te ayudan en lo que necesites, se copan, se toman su momento para entender o escuchan la nota de voz de Traductor de Google, me han acompañado hasta la estación, me señalan que colectivo me tengo que tomar, la verdad que no imaginé que eran así", contó Federico.

Aseguró que desde el primer momento comenzó a cumplir su sueño y cree que los próximos partidos disfrutará mucho más, pero su mayor anhelo es ver salir campeón a la Selección y volver a casa para conocer a Juan Emilio.