Escrito por Redaccion

Provinciales

El gobernador instó a los docentes a motivar a los chicos a través del Mundial

Alberto Rodríguez Saá se reunió con cientos de directores de escuelas de toda la provincia. Los invitó a seguir motivando a los chicos con temas que ellos elijan e hizo especial hincapié en que las escuelas rurales miren los partidos junto a familiares y vecinos de los alumnos. Directivos expusieron cómo trabajan con la Copa del Mundo como disparador de estudio en diversas materias.

“Ustedes trabajen con libertad y permitan que nuestros docentes sean libres a la hora de enseñar”, expresó con convicción el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, durante la reunión que esta tarde mantuvo con cientos de directores de escuelas de toda la provincia. El encuentro se desarrolló en la Caja de los Trebejos y participaron directivos de las diversas regiones educativas. La ministra de Educación, Natalia Spinuzza, acompañó al mandatario durante la cita.

El encuentro también sirvió para consultar a los docentes acerca de la instalación de los proyectores de video y las antenas de televisión satelital que el Estado realiza en todas las escuelas sanluiseñas para que vean el campeonato mundial de fútbol. Las respuestas fueron positivas, ya que muchos centros educativos del interior ya atraviesan emisiones de prueba para que nada falle a la hora de ver la ceremonia inaugural de Rusia 2018 y el resto de los cotejos.

El mandatario arribó a Potrero de los Funes poco después de las 15:30 y una ovación lo recibió. Tras ello, cinco docentes comentaron ante el auditorio las experiencias que adquieren por estos días luego de tomar al Mundial como eje motivador para estudiar diferentes ítem en materias como Matemáticas, Geografía, Ciencias Naturales, Historia, Educación Física, Música, Educación Plástica, Ciencias Sociales, Idiomas y Biología. También, las actividades extracurriculares como el decorado de los edificios escolares con los colores “albicelestes”, banderas de los países participantes y fotos de los protagonistas.

Mario Ledesma (Escuela Nº 152 “Alas Argentinas”), Margot Klug (Escuela Nº 150 “Provincia de Santa Fe”), Miriam Gómez (Centro Educativo Nº 1 “Juan Pascual Pringles”), Francia López (Centro Educativo Nº 3 “Eva Perón”) y Claudia Marcela Calloni (Escuela “Bartolomé Mitre”), contaron sus actividades y la forma en que no sólo los alumnos están atraídos por aprender ítems relacionados al Mundial, sino la manera en la que preceptores, docentes y auxiliares de las escuelas se entusiasmaron. Además, hicieron especial hincapié en cómo se alinearon con sus hijos los padres y madres de los estudiantes.

“Los chicos comenzaron a decorar la escuela, se engancharon los preceptores y, estos últimos, hasta quisieron pintar los árboles de celeste y blanco. También, los maestros de Música compusieron nuestras canciones para la Copa del Mundo y los más chiquitos diseñaron minimetegoles. Lo alumnos viven esta previa del Mundial como una fiesta”, señaló Ledesma.

“Es una suerte que el Mundial coincida con actividades como el Día de la Bandera o el aniversario de nuestra independencia, porque podremos hacer tareas relacionadas a ambas fechas con el empuje y la motivación que nos da Rusia 2018. Hay un gran entusiasmo en los chicos de todas las edades y armamos tareas relacionadas a ese país como por ejemplo: cómo hacen el vodka y los problemas que puede acarrear consumir alcohol de manera desmedida. A su vez, nos ayudará mucho compartir con los padres los partidos de Argentina porque para los mundiales se acercan a la escuela aquellos padres que nunca vienen a las reuniones de padres y allí podemos conversar con ellos”, contó Claudia Calloni.

Más tarde, el gobernador Rodríguez Saá brindó un mensaje a los docentes en el que instó a continuar por este camino, los felicitó por la labor que desarrollan y subrayó que los docentes de escuelas rurales o con asiento en parajes alejados revisen el correcto funcionamiento de los proyectores de video (son de pantalla gigante) y la conexión de televisión satelital. La idea es que nada falle cuando arranque el Mundial y alumnos junto a vecinos se sienten a disfrutar de la ceremonia inaugural y los partidos.

“Son tantas las cosas que van a suceder y que vamos a ver, y los chicos no están ajenos a este evento. La comunidad educativa está apareciendo y el maestro de Música, que no lo teníamos tan en cuenta, hoy apareció con más fuerza que nunca. Eso es maravilloso”, expresó Alberto.

“Sé que ustedes toman su profesión con una vocación enorme. E imagino los problemas que enfrentan, lo sé. Por eso al Mundial tomémoslo como una oportunidad. Es un camino para unirnos como comunidad educativa. En estas ocasiones aparece hasta el papá que nunca va a las reuniones de padres. Abramos la puerta de la escuela para la comunidad. Pensemos en los parajes puntanos. Estamos inmensamente alegres porque vamos a llegar con la televisión a los parajes. Les pido que no falle ni el proyector ni la conexión satelital, que lo puedan ver allá en los parajes y el docente que quiera, porque esto es libre, que abra las puertas de su escuela a sus vecinos para que lo vean. Si quieren dejen que sus pequeños alumnos inviten a sus abuelos. Es una forma de empoderar a los chicos, que compartan con sus familiares”, afirmó el mandatario.

“El Mundial es transversal y nos relaciona con muchos temas, no nos da limitantes. Se pueden hacer tareas hermosas como las que nos contaron recién. La Copa del Mundo es un boom que atraviesa a todo el planeta y podemos aprovecharlo para la convivencia, para abrir las puertas, para motiva e innovar. Estoy muy feliz por esto”, remarcó.

“Estuve el otro día con dos gobernadores. Me preguntaron que iba a hacer con el Mundial en nuestras escuelas. Les conté que aquí, el docente que lo quiere ver, mira el Mundial. Aquellos que quieren ver sólo los partidos de Argentina, así lo harán. Y los que no lo quieren ver, no lo verán. Y aquellas escuelas que quiere ver todo el mundial, lo mirarán completo. Esto es libre, totalmente libre. Entusiásmense, estamos haciendo las cosas bien. En libertad no hay cosa que se haga mal”, sostuvo Alberto con alegría.

“Abramos la puerta a la comunidad educativa, dejemos que los chicos nos pidan qué cosas quieren hacer, lo que quieren estudiar y así lograremos que vayan a la escuela con alegría. Estamos haciendo las cosas bien. Recibiremos miles de felicitaciones y también recibiremos críticas, pero nos tenemos que animar”, aconsejó.

“También, el docente que se anime haga una evaluación educativa ahora, previo a Rusia 2018 y otra después. Seguramente, nuestros chicos van a mejoar. Estamos cumpliendo con todos los pilares de la educación, con chicos contentos, con más integración e inclusión”, cerró Rodríguez Saá con una sonrisa.

Una invitación al gran “Pato” Fillol

En otro tramo del encuentro con los directores de la escuelas, el gobernador respondió a una inquietud que tienen docentes y alumnos de un centro educativo de Villa Mercedes. Su sueño es invitar al arquero Sergio “Chiquito” Romero para que los visite porque a pesar de su lesión en la rodilla que lo dejó fuera del Mundial, muchos chicos le tienen gran afecto. Sin embargo, como es una empresa difícil dado que el golero vive en Europa, Rodríguez Saá ofreció invitar a San Luis a Ubaldo “Pato” Fillol, el arquero campeón del mundo con Argentina en 1978. A todos los directivos les encantó la idea y también pidieron la visita del histórico “1” de la Selección Nacional. Por eso, aunque no lo confirmó, Alberto ofreció armar una gran juntada en el Estadio Único de “La Pedrera” no sólo para ver fútbol sino también para compartir un picnic gigantesco.

“Si podemos, vamos a intentarlo, invitaremos al ‘Pato’ Fillol para ver si puede visitarnos en los próximos días, y los chicos de las escuelas que quieran verlo podrán conocerlo. Haremos el intento para ver si puede viajar a San Luis. Sería lindo poder ir a ‘La Pedrera’ y hacer algo con esa pantalla gigante que tiene. Sería muy lindo. Esperemos que Argentina de un paso y clasifique. Si eso ocurre podemos ir a ‘La Pedrera’ y hacer un picnic grande, donde nos juntemos todos en Villa Mercedes”, adelantó el gobernador.

Fuente: ANSL