¡¡ Y ahora sí !!: a partir del sábado los combustibles vuelven a subir otro 5%

El gobierno de Mauricio Macri acordó con las compañías petroleras una nueva suba en el precio de los combustibles que promete meterle todavía más presión de la inflación.

Tras una reunión que encabezó el ministro Juan José Aranguren en la sede de Energía y Minería, la empresas petroleras anunciaron que las naftas subirán a partir de este mismo sábado casi un 5% mientras que el gasoil se encarecerá un 4,5%.

El gobierno de Macri había liberado el mercado de los combustibles en octubre pasado y desde entonces las petroleras comenzaron a actualizar los precios de acuerdo a la variación del dólar y del precio internacional del barril de petróleo.

Sin embargo tras la devaluación del peso registrada en mayo desde la Casa Rosada pidieron a las petroleras diferir los aumentos para no agregarle más presión a una inflación que no logra controlar. En aquel momento las petroleras se comprometieron a no aumentar los precios por dos meses. Sin embargo aquel compromiso quedó este viernes en la nada y anunciaron una nueva suba.

Estos nuevos incrementos en los combustibles se trasladarán de manera directa a la inflación. Es que el 93% de la economía argentina se mueve en camión y la suba del gasoil afecta directamente los costos de logística de las empresas.