Escrito por Redaccion

San Luis

Aseguran que el precio del pan subirá por segunda vez en el mes

Las panaderías, por segunda vez en lo que va de este mes, volverán a cambiar los precios de los productos. Los comerciantes del rubro aseguran que el incremento será del 15% y que se debe principalmente a la suba del valor de las bolsas de harinas. Algunos locales ya lo pusieron en marcha mientras que otros lo harán en los próximos días. A partir de la próxima semana el kilo de pan saldrá $45.

Comerciantes aseguran que la bolsa de harina de 50 kilos costaba 420 pesos, allá por el mes de febrero de éste 2018. Pero ahora los precios treparon de manera vertiginosa y se sitúan cerca de los 700 pesos. Es más, algunos pesimistas hablan de valores por encima de esta cifra y sitúan a la bolsa de haría en los 800 para las próximas semanas.

“Así no hay bolsillo que aguante. La gente compra menos y se controla más a la hora de llevar no solo pan, sino también las facturas y otros alimentos”, confió un comerciante de Villa Mercedes.

Ni hablar de los gastos fijos, como pago de alquileres y sueldos. Y obviamente los costos que se dispararon en lo que tiene que ver con las facturas de luz y gas.

“Ya no podemos seguir absorbiendo los costos”, dijo Rodrigo Lucero, encargado de la panadería Crocafe, en San Luis capital, quien preocupado agregó que el precio de la harina sigue aumentando todas las semanas. “De ganancias no tenemos nada, sólo cambiamos el dinero”, comentó.

“La ventas han caído cerca de un 20%, no me quiere imaginar si lo ponemos a ese precio. Por ello decidimos que a partir de la semana que viene el kilo de pan francés saldrá $45”, precisó el encargado de Crocafe, quien remarcó que la gente consume cada vez menos sus productos. “Antes te compraban un kilo, ahora llevan medio kilo o si pueden un cuarto. Es preocupante la situación”, acentuó.

“La harina es el termómetro de todos los demás aumentos que se vienen. En enero una bolsa de 50 kilos la pagamos a $260, hoy está cerca de los $740. Indefectiblemente esto repercute en las demás materias primas como huevo, grasa y levadura”, dijo Gabriel Bossio, dueño de una panificadora.

El presidente de la Cámara de Panaderos, Juan Calderón, comentó que anoche mantuvieron una reunión con los comerciantes del rubro para tomar una decisión. “Nuestra intención es aumentarlo pero no en grandes proporciones. No podemos llevarlo a más de $45 porque no venderíamos. Aparte nos enfrentamos a un 15% de aumentos salariales en abril y un 20% en agosto”, detalló.

Fuente: Horizonte TV – DiariodelaRepública