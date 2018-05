Escrito por Redaccion

Salud

¿Comer fruta de postre engorda?

Los beneficios de comer frutas son innegables. Su consumo diario disminuye el riesgo de padecer obesidad, diabetes, cáncer de colon y enfermedades cardiovasculares. También ayuda -entre muchos otros beneficios- en la regulación del peso, siendo clave para evitar el sobrepeso y la obesidad.

Es que la fruta produce saciedad, por eso también es importante tener en cuenta que no debemos excedernos (la Guía Alimentaria para la Población Argentina recomienda 5 porciones de frutas y verduras por día, variando tipos y colores). Además de nutrientes, vitaminas y antioxidantes (retrasan el envejecimiento) para que nuestro cuerpo y nuestra mente funcionen de manera óptima, este alimento contiene azúcar -de la natural, pero azúcar al fin-.

Sin dudas es un alimento que no puede faltar en tu dieta y son una fuente de energía y nutrición esencial que nos brinda la naturaleza, pero su exceso -como en todo- puede resultar contraproducente.

¿Y qué pasa con el momento del día para comerlas? Si lo hacemos después de la cena o el almuerzo... ¿Engorda? Sin dudas, es una frase muy “viralizada” a lo largo de los años y probablemente alguna vez te la dijeron o la hayas escuchado. Lo cierto es que en ella hay mucho de mito y muy poco de realidad.

Según sostiene el sitio Chequeado, no hay ninguna evidencia científica de que el momento del día en que comemos la fruta haga variar el aporte de calorías. Es decir, es lo mismo comer fruta a cualquier hora. Pero... Siempre hay un pero.

Si las comemos de postre, sobre todo después de una cena o almuerzo copiosos, nos va llenar aún más. Es decir, si vamos a consumir una fruta, ese no sería el momento más recomendable para hacerlo. No porque “engorde” más, si no porque puede aprovecharse mucho mejor (y ser más placentero) en otro momento de la jornada.

“Realmente es un mito que engorde más después de la comida. Pero es preferible comer fruta en el desayuno o entre comidas (a media mañana, por ejemplo), porque nos aporta la glucosa y las calorías necesarias para arrancar el día. Y además ayuda a evitar el picoteo de alimentos que no son saludables”, explicó la Lic. en Nutrición Graciela Porchietto, que colabora con la Fundación Banco de Alimentos de Córdoba.

"Otro buen momento es antes de dormir, porque nos aporta azúcar antes de esas 8 horas que vamos a estar sin comer”, añadió. En caso de que estés haciendo dieta o busques bajar de peso, los especialistas también recomiendan consumirlas pocos minutos antes de cenar o almorzar. Como si fuera una entrada saludable. Eso te va a producir saciedad y, por lo tanto, podrás evitar comer como si fuera la última vez.

Asimismo, Porchietto aconsejó “comer las frutas siempre crudas y en lo posible enteras (con cáscara), para aprovechar todas las vitaminas y las fibras”, esenciales para mejorar la digestión y el tránsito intestinal.

En resumen: comer frutas es salud y hacerlo de postre no hará que engordemos más. Perohay momentos del día para consumirlas en los que les podemos sacar más provecho.