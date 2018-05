Escrito por Redaccion

CONTROLES

Pasó en Villa Mercedes: “¡Dame el queso o me mato!”

Cuando un chofer que transporta alimentos es sorprendido por los inspectores municipales sin documentación, o sin las prestaciones correspondientes en su vehículo, por lo general reconoce la infracción y se resigna al inevitable decomiso y a enfrentar las actuaciones de rigor. Pero este martes una de estas situaciones terminó en un momento por demás tenso ya que, fuera de sí, el infractor amenazó con suicidarse si le incautaban la carga.

Las autoridades municipales procedieron a interceptar este martes por la tarde un utilitario Peugeot Partner, proveniente de Villa María, Córdoba. Además de no estar habilitado para transporte de alimentos, tampoco poseía cámara para mantener la cadena de frío. Por ello, las 72 piezas de queso mantecoso ubicadas en la caja, que debían acusar entre 4° a 5°, tenían una temperatura de entre 11° y 12°, por lo que no estaban aptos para el consumo humano, de acuerdo a las normativas vigentes.

Al serle comunicado al transportista que la mercadería debía ser secuestrada, la reacción no fue la habitual, ya que tras proferir que “si me quitan estos quesos me cortan las piernas”, su actitud fue tornándose más intensa, hasta que llegó a amenazar con quitarse la vida, de acuerdo a lo luego expresado por los inspectores. “Debimos solicitar apoyo policial –indicaron los responsables de Cabina Sanitaria y Bromatología-, que acudieron al momento. Luego de dialogar con el chofer, éste fue calmándose hasta reconocer su infracción y aceptar las actuaciones, que fueron giradas al Tribunal de Faltas.

Fuente: todovillamercedes