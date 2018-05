Escrito por Redaccion

Por separado, Carolina Sosa y Enrique “Quique” Cabrera hablaron del supuesto incidente de violencia de género que los involucra

En un breve contacto con la prensa Carolina Sosa quien denunciara a su ex pareja por violencia de género, dijo que por el momento prefería no hablar. “Quiero preservar a mis hijos, confío en la justicia”, destacó. Además dijo que había realizado todas las actuaciones correspondientes. Al borde de las lágrimas y por momentos sollozando confió que está viviendo “una situación muy conflictiva y dañina” y agregó: “soy una mujer golpeada”.

La otra parte involucrada, Enrique Cabrera, prefirió brindar una conferencia de prensa en un café céntrico. Explicó que “nunca golpeó a la mujer y que bajo ningún punto de vista avala la violencia”. También explicó que no realizó ninguna denuncia y que va a solicitar a la justicia pericias psiquiátricas “para Sosa, su hijo menor de edad y para él mismo”.

En otro momento Cabrera confió estar “bajo tratamiento psiquiátrico en Mendoza” porque no puede ver a su hijo y esto lo pone “muy depresivo”. Explicó que desde que se separó de Sosa en el mes de septiembre del pasado año, solo vio a su hijo –un menor de 14 años que la ex pareja tienen en común-, solo una vez a solas. Confesó que el menor no quiere ver a su padre y que esto le genera angustia: “necesito saber porque cambió su comportamiento y actitud hacia mí”, disparó.

Finalmente Cabrera dijo tener una fisura de costillas producto de una golpiza que le propinaron su hijo menor y un hijo de 24 años de Carolina Sosa que tuvo de una relación anterior. Sobre los hechos existen dos versiones: la de la mujer que dice que sus hijos la defendieron de las agresiones de su ex pareja y la de Cabrera que dice que los hijos ingresaron al dormitorio donde ambos mantenían una discusión y ante los gritos de Carolina Sosa, lo golpearon, lo tiraron al piso y continuaron agrediéndolo.

A Sosa se la pudo localizar en las instalaciones del Molino Fénix donde como presidenta de la fundación “Fidi” llevaban adelante una capacitación sobre “la educación en las redes sociales”. Valga paradoja su ex pareja y denunciado “Quique” Cabrera es el vicepresidente de la misma.

A Cabrera le solicitaron la renuncia al cargo de Secretario de Estado de Transporte del Gobierno de San Luis y dejó su cargo en la tarde del lunes. Mientras tanto Sosa continuaría a cargo de la delegación DOSEP de Villa Mercedes.

