Filman a concejal sacando a palazos a una mujer de su negocio porque le exigía que le vendiera alcohol

Un concejal de la ciudad formoseña de Pirané fue denunciado a través de las redes sociales porque aparece en un video golpeando violentamente con un palo a una mujer en una estación de servicio de su propiedad.

Se trata de Omar Zaragoza que además es el vicepresidente del Concejo Deliberante de su ciudad. El video habría sido registrado el lunes de la semana pasada, pero recién comienza a viralizarse este domingo en las redes sociales.

Todo se originó por una discusión en la que la mujer le reclamaba al edil la irrisoria suma de dinero de $ 3. Antes, la agredida insistía para que le vendan bebida alcohólica en un horario que no corresponde. Ambos habrían sido detenidos tras el incidente.

Ante el hecho, quien salió a repudiar lo ocurrido fue el Intendente de Pirané, Juan Domingo Zaragoza quien además es primo del concejal del incidente. "Como ciudadano y funcionario con responsabilidad de representación de todos aquellos que me han elegido para tal fin, quiero expresar mi más enérgico repudio contra cualquier tipo de agresión y violencia ejercida contra la mujer, hecho desgraciado y lamentable como el que acabamos de conocer en estas últimas horas y que no es distinto de otros hechos similares que ocurren cotidianamente en nuestra sociedad", comenzó diciendo Zaragoza.

"Como hijo de una mujer y padre de mujeres no puedo sino lamentar tan penoso suceso y abogar para que la justicia, en quien confiamos, clarifique lo más pronto posible este triste episodio", agregó el Intendente, dejando en claro que se pronuncia en dichos términos no para responder por la conducta de nadie "ya que no me corresponde ni debo hacerlo" sino que "me obliga a hacerlo una entera comunidad que me ha dado la representatividad en la función y a la que no puedo en ningún modo defraudar o decepcionar", concluyó el jefe comunal.

