Escrito por Redaccion

Salta

"Baja tanga" y "Abre patas": los polémicos tragos que ofrece un bar de Salta

Las clientas del pub "La Roncha de la lora" salieron indignadas al ver la carta de tragos. "Es una burla y desprecio a nosotras", aseguró una mujer. El encargado justificó su marketing publicitario.

Un bar de Salta ofrece a sus clientes tragos que con nombres polémicos y generó el repudio de las mujeres en las redes sociales.

“Baja tanga” o “Abre patas” son algunos de los tragos que se venden en el pub “La Roncha de la lora”.

Todo surgió después de que una clienta que visitó el pub difundiera que se sintió incómoda en el lugar. "Estando en búsqueda del respeto hacia la mujer en todos los ámbitos y aspectos, esos nombres son una forma despectiva de burla hacia la mujer", manifestó.

El encargado del lugar, Carlos Jiménez, intentó justificar su estrategia publicitaria: "No hay ninguna mala palabra. A la que no le gusta o la que no comparte nuestros ideales tiene la libertad y puede irse, no consumir en el bar".

Y agregó: "Es la primera vez que alguien se molesta. Jugamos con el cliente y buscamos reírnos", dijo a El Tribuno, Carlos Jiménez, encargado del negocio."No hay ninguna mala palabra. A la que no le gusta o la que no comparte nuestros ideales tiene la libertad y puede irse, no consumir en el bar", agregó.

Fuente: Minutouno