Mendoza: un hombre murió tras caer de un cerro en parapente

Una ráfaga de viento le cerró la vela y terminó contra unas rocas. Tenía 57 años.

Un hombre de 57 años, que practicaba parapentismo en el cerro Arco de Mendoza, murió al caer contra unas rocas porque una ráfaga le cerró la vela a poco de despegar. La tragedia ocurrió el sábado cerca de las 21.

La víctima, que según trascendió contaba con amplia experiencia en la práctica de ese deporte, fue identificada como Alex Domínguez.

Un llamado al 911 alertó a la Policía. Fue necesaria la colaboración de efectivos de la Patrulla de Rescate y el helicóptero sanitario para poder rescatar el cuerpo de Domínguez, que había quedado en una zona de difícil acceso.

El diario Los Andes entrevistó a Horacio Quiroga, ex dirigente del club e integrante de la Federación Argentina de Vuelo libre. “Nos habíamos quedado charlando y se hicieron las 20. Cuando estaba despegando, una ráfaga de viento le cerró la vela. Cayó y no nos explicamos por qué no tiró el paracaídas de emergencias”, relató el piloto.

Según comentó Quiroga, la víctima era de Mendoza pero vivía desde hace unas décadas en Francia y realizaba visitas esporádicas a la provincia.

La investigación quedó a cargo de la oficina Fiscal, 5 con intervención de la comisaría 16ª.

El cerro Arco, de 1.800 metros de altura, está a unos 12 kilómetros del microcentro de la capital mendocina.

