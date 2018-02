Escrito por Redaccion

Perú: dos argentinos se quedaron a dormir en Machu Picchu y los expulsaron

Rompieron el cerco de alambre e ingresaron al parque arqueológico. Fueron denunciados por violar las normas de seguridad y pernoctar en el recinto.

Dos argentinos fueron expulsados de Machu Picchu y puestos a disposición de la Policía Nacional del Perú (PNP), tras haber ingresado durante la noche de este lunes de manera clandestina al sitio arqueológico de la región peruana del Cusco, informó este miércoles un comunicado oficial.

Según la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, los jóvenes, identificados como Santiago Bertoni (22) y Matías Pistone Franco (21), fueron detectados por vigilantes del parque arqueológico, al que entraron tras romper el cerco de alambre ubicado en la vía de salida del monumento.

Los jóvenes ingresaron por el puente para vehículos de la localidad de Aguas Calientes, ascendieron por la carretera Hiram Bingham y entraron a Machu Picchu tras romper la malla ubicada a un costado de la vía, según detalló el jefe del parque arqueológico, Fernando Astete.

"Los dos sujetos fueron intervenidos a las 6 horas (del martes) por el personal de vigilancia, en uno de los recintos del sector de las fuentes de agua, donde habían pernoctado", indicó.

En redes sociales se difundieron imágenes en donde se le ve a los turistas dentro de bolsas de dormir, acostados en la zona conocida como "Las Fuentes", una construcción hidráulica que en 1450 suministraba agua a los habitantes de Machu Picchu.

"No es que la seguridad no los haya visto tras la última ronda de vigilancia, tampoco que los haya dejado quedarse ahí. Ellos ingresaron a las tres de la madrugada y no se les ocurrió mejor idea que quedarse a dormir", indicó el administrador de Machu Picchu, Miguel Zamora, al diario Correo.

Luego de ser intervenidos, fueron entregados a la Policía local, que investiga el caso, ya que causaron daños en la malla y burlaron los controles de ingreso. También fueron denunciados ante la Embajada argentina en el Perú y se les prohibió entrar por un año a la zona arqueológica.

Zamora informó que están haciendo gestiones ante la municipalidad del distrito para que se coloque una puerta de control en el puente para vehículos, similar a la que existe en el puente peatonal de la zona.

