San Luis

Aviador Origone venció a Colegiales en el debut

El conjunto que dirige Gonzalo Durante se impuso por 2 a 0 ante Colegiales en el inicio de Federal “C”. Los goles del partido fueron convertidos por Pedro y Kevin Sacchi, ambos en el segundo tiempo. El partido se jugó en el “Osvaldo Centioni” y tuvo un buen marco de público.

La zona 1 de la Región Cuyana que la integran los equipos de la ciudad de Villa Mercedes comenzó este domingo por la noche con el encuentro que jugaron Aviador Origone y Colegiales. El otro integrante del grupo, Alianza Futbolística, tuvo fecha libre.

El partido no fue atractivo en la primera mitad, ya que ambos equipos no manejaron con claridad la pelota en la mitad del campo. Fue todo fricción, mucho roce y poco fútbol. Colegiales contó con varias jugadas de pelota detenida pero no las supo aprovechar.

Por su parte, el local tuvo en los pies de Sacchi la jugada más clara con un remate que se fue cerca del palo derecho de José Andino.

Recién en la segunda parte los equipos se dedicaron a jugar. Aviador encontró en Federico Suárez, velocidad por la derecha y eso complicó a la visita. Colegiales también propuso lo suyo y este los pies de Ercoli y Moreno llegaron las mejores combinaciones. Ercoli hizo estirar a Fernando Presedo con un remate que buscaba red y Moreno remató alto desde afuera del área.

A los 21minutos llegó el golazo de Sacchi. La jugada la armaron por derecha entre Suárez e Inostroza y la pelota le quedó al Sacchi en la medialuna y con remate potente y esquinado sobre el palo izquierdo venció la resistencia de Andino. 1 a 0 para el local.

Con la ventaja, Aviador se retrasó unos metros en el campo y le cedió la tenencia a Colegiales que se acercó peligrosamente sobre el arco de Presedo. Pero cuando más buscaba el “Cole” llegó otro bombazo de afuera. Kevin Sacchi que había ingresado a los 36’, sacó un tremendo remate desde afuera que se metió en el ángulo izquierdo de Andino, que solo atinó a mirar como se inflaba la red. 2 a 0 en 39 minutos y partido definido.

Solo quedó tiempo para alguna aproximación de Colegiales, pero el resultado estaba sentenciado. Aviador Origone ganó en el debut y se subió a lo alto de la zona 3. En la próxima fecha, “la Franja” será visitante de Alianza Futbolística.

Formaciones:

Aviador Origone: Fernando Presedo, Lucas Rodríguez, Joaquin López, Bryan Inostroza, Gonzalo Amaya, Pablo Costi, Enzo Cuello, Federico Suárez, Jonathan Leguiza, Maximiliano Russo, Pedro Sacchi. Dt. Gonzalo Durante.

Colegiales: José Andino, Freddy Lucero, Jorge Giménez, Hernán Barroso, Rodrigo Roldán, Joaquin Orozco, Matías Orozco, Emanuel Ercoli, Franco Moreno, Ignacio Marroquín y Hernán Palacios. Dt. Ángel Gatica.

Posiciones de la zona 1

Aviador Origone – 3 puntos – 1 partido jugado

Colegiales – 0 puntos – 1 partido jugado

Alianza Futbolística – 0 puntos – 0 partidos jugados

Fuente: ANSL