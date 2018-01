Escrito por Guadalupe

Massot pidió "reconciliación" y "perdón" para los genocidas de la última dictadura

El presidente del bloque de diputados del PRO opinó sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en los '70 y consideró que las víctimas de los represores quieren que "el tema" siga vigente porque obtienen "algún rédito".

En un giro radical con la política implementada en la última década y a tono con el "cambio" que lleva adelante el Gobierno en todos los ámbitos, el presidente del bloque del PRO en Diputados, Nicolás Massot, dijo este domingo que hay que llegar a una "reconciliación" con los genocidas que cometieron los delitos de lesa humanidad durante la última dictadura.

"Hay que cerrar los capítulos para poder avanzar como sociedad. El desafío es superar ese capítulo con mayúscula, que implica no sólo memoria, justicia y verdad. Es también perdón", aseguró.

En una entrevista concedida al diario Clarín, el diputado nacional por Córdoba afirmó que "con los años ´70 hay que hacer como en Sudáfrica", en referencia a lo ocurrido con el apartheid, el sistema de segregación racial de los años 90, con el cual luego se llegó a una "reconciliación".

Además agregó que "lo que no puede pasarnos, y no le pasa a sociedades que han vivido situaciones como la nuestra, es que generaciones que ni siquiera vivimos esa época tengamos que seguir dedicándole el tiempo que tendríamos que dedicar a los combates de la actualidad, que son la inflación, la pobreza y la informalidad laboral".

Y cuando el periodista le consultó sobre quienes "utilizan políticamente su situación de víctimas de la última dictadura", Massot consideró que los movimientos de DD.HH., las organizaciones de madres, de abuelas y de hijos de desaparecidos quieren que "el tema" siga vigente en la sociedad porque obtienen "algún rédito".

"Las situaciones personales son las que posiblemente nunca se cierren. Efectivamente, me parece que hay individuos o movimientos a los que les conviene no avanzar en este tema porque pueden obtener algún rédito. Pero ya no es opción que haya grupos de insurgencia que entiendan que su verdad deba ser impuesta por las armas, ni hay un poder político al que se le ocurra que pueda detentar la representación del pueblo y ejecutar a quien sea. El desafío es superar ese capítulo con mayúscula, que implica no sólo memoria, justicia y verdad. Es también perdón", lanzó.

En el razonamiento del diputado de Cambiemos, "hay un ejemplo muy importante: Como el que se vivió en un contexto diferente con el apartheid. Pero creo que con los años 70 hay que hacer como en Sudáfrica y llamar a la reconciliación".

