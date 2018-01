Escrito por Guadalupe

Argentina

En 2 años, YPF ajustó el precio de sus naftas en más de un 70%

A principios de 2016 la super valía $14,83 y la premium $16,60. Hoy cuestan $25,39 y $29,13, respectivamente.

La petrolera estatal YPF aumentó el precio de sus naftas ayer aproximadamente un 4%. Era la única de las cuatro compañías que operan en San Luis que no había hecho el ajuste este mes. La semana pasada Shell, Oil y, unos días más tarde, Axion (ex Esso), habían aumentado sus valores en un 6%. Desde enero de 2016 hasta la fecha la nafta de YPF subió más de un 70%, casi un 10% por encima de la inflación acumulada que marcó el Indec para 2016 y 2017. Y todavía se prevé un aumento más en marzo. Por ahora el GNC se mantiene sin cambios a $13,95.

A las 8:30 de ayer los tableros de precios de las estaciones de YPF cambiaron sus números, y están un poquito más arriba. El incremento reflejó un ajuste que se dio en los surtidores de todo el país. La súper pasó así de $24,41 a $25,39; y la Infinia (la variedad premium) se fue de $27,88 a $29,13, todavía unos centavos por debajo de sus competidores (ver "Cómo están..."). Como siempre, el malestar de los automovilistas se hace notar durante los primeros días del aumento, aunque muchas veces el descontento se transforma en resignación. "Esto ya es algo cotidiano, yo cargo cierta cantidad de plata y cada vez me dura menos tiempo. La verdad que no me esperaba que subiera, me agarró desprevenido", comentó Walter mientras cargaba nafta en la estación de avenida Lafinur y Bolívar.

Como Walter, Guillermo tampoco se vio venir el aumento. "Ahora tendré que trabajar más, no me va a quedar otra. Recién llego de mis vacaciones y me encuentro con esta 'grata' sorpresa, habrá que usar menos el auto", dijo sarcástico.

"A mí el aumento no me afecta ya, tendré que trabajar más. No le hecho la culpa al Gobierno porque siempre trabajé y todo lo que tengo me lo gané con el sudor de mi frente, nunca nadie me regaló nada", dijo Johana quien no estaba enterada de que habían subido los precios.

Esteban Cortiñas dijo que medita "seriamente" dejar el auto "bien quietito" en el garage algunos días para aminorar el impacto del ajuste en su presupuesto familiar.

Con el retoque de YPF se completa el segundo ajuste en casi dos meses que abarca a todas las petroleras. En diciembre las empresas habían aumentado sus precios un 6%, con un acumulado general del 10% aproximadamente.

En el resto del país

En ciudades como Corrientes y Resistencia los carteles de YPF marcaron que la nafta premium está por encima de los $30. El valor de la súper llegó hasta los $27,03 el litro en las estaciones de la capital correntina y el valor de la premium trepó a los $30,29.

Tanto en YPF como en el resto de las petroleras, aseguraron que las subas son por dos razones: desde el último aumento de los combustibles el 2 de diciembre, el precio del dólar subió un 12,82% (de $17,55 a $19,80) al igual que el valor del petróleo, que a principios de diciembre el barril estaba en u$s57,66 y desde entonces aumentó un 12,26 por ciento, hasta los 64,73 dólares.

Menos consumo

En la ex Esso, uno de los empleados advirtió que "cada vez viene menos gente a cargar combustible. La gente se molesta mucho cuando ve que cambian los precios, sobre todo con el Gobierno. A algunos no les importa, dicen que sólo es un $1 más, pero ese peso después va al supermercado que te aumenta unos $4 más todo, y lo peor es que los sueldos siguen igual. No sé a dónde nos quiere llevar Macri, a un pozo sin fin".





Fuente: El Diario de la Republica