San Luis

Aún no hay rastros del nuevo millonario en Villa Mercedes

La agencia “El Gallego” vendió el cartón de Telekino que ganó $11 millones, tres autos y un viaje. La dueña del local aseguró que el afortunado no es uno de sus clientes fijos. La comunidad de Villa Mercedes está expectante por conocer a la persona que compró un cartón ganador, en la Agencia de Lotería de San Luis N° 217 “El Gallego”, y se adueñó del premio mayor el domingo. Es que el afortunado embolsó 11 millones de pesos, tres automóviles cero kilómetro (un Volkswagen Gol, un Volkswagen Up y un Fiat Mobi) y un viaje para cuatro personas con destino a elegir en la Argentina. Pero aún no se presentó a cobrar.

“Por ahora no apareció. Todos los clientes fijos vinieron a controlar sus cartones y no es ninguno de ellos. Estamos ansiosos por conocer al ganador”, dijo- el jueves por la tarde- Mabel Rosa García, la dueña de la agencia ubicada en Mitre 1499, quien se adjudicó el 1 por ciento del premio (unos 110 mil pesos).

Después de que vendieran el cartón millonario, los amantes de los juegos de azar empezaron a frecuentar más el local. “Las ventas aumentaron un 40 por ciento desde el lunes, pero esto es algo normal porque salió el Telekino”, contó la mujer, con la certeza de que muchos serán aves de paso.

Al nuevo millonario, todavía le quedan 11 días hábiles para reclamar su premio. Tal vez espere febrero para ir por su fortuna.

Fuente: El Diario de la Republica