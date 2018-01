Escrito por Redaccion

San Luis

El Gobierno provincial adquirió los medicamentos para los pacientes con HIV que Nación dejó de suministrar

Pasaron sólo 4 días, incluido el fin de semana, y el Ejecutivo de San Luis ya tiene en su poder los medicamentos faltantes, tras el anuncio de la Dirección Nacional de Sida y ETS sobre la suspensión del abastecimiento para febrero.

“A raíz de lo que se suscitó la semana pasada con la nota que llegó desde Nación comunicándonos el retraso de la entrega de los medicamentos que utilizamos en pacientes con HIV, el Gobierno de San Luis conformó un comité y ya consiguió todos los medicamentos para garantizar que ningún paciente de la provincia tenga que interrumpir su tratamiento”, comentó Juan Millán, coordinador del Área HIV y ETS del Hospital San Luis.

Las complejas drogas desarrolladas por laboratorios internacionales son Darunavir 600 mg, Eferavirenz 600 mg, y Zidovudina jarabe.

“La provincia inclusive adquirió un excedente de los medicamentos, por las dudas que el faltante por parte de la Nación continúe. Que los pacientes en su totalidad se queden tranquilos que no van a tener problemas”, agregó el funcionario.

“Lo que consiguió la Provincia a través del Ministerio de Salud es fundamental. Los tratamientos no pueden ser interrumpidos porque el virus genera resistencia, y si estas personas por un período prolongado no reciben la medicación, es posible que cuando vuelvan a tomar la medicación no les haga efecto”, cerró el coordinador.

Fuente: ANSL