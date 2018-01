Escrito por Redaccion

San Luis

Villa Mercedes espera al “Tío Rico”: ganó $11 millones en el Telekino

La agencia “El Gallego” vendió el cartón con los 15 números sorteados. Aún aguardan al nuevo millonario que también se adjudicó un viaje y tres autos cero kilómetro.

Walt Disney, el legendario creador del “Tío Rico”, también conocido como “McDuck” o “McPato”, tal vez hubiera imaginado el inesperado golpe de suerte que tuvo el apostador al comprar un cartón de Telekino en Villa Mercedes y convertirse en millonario. La Agencia de Lotería de San Luis N° 217 “El Gallego”, ubicada en Mitre 1499, vendió el premio mayor el domingo. Ahora aguarda por el apostador que ganó 11 millones 41 mil 216 pesos y un viaje para cuatro personas con destino a elegir en la Argentina.

Al nuevo “Tío Rico” mercedino también lo esperan tres autos cero kilómetro: un Volkswagen Gol, un Volkswagen Up y un Fiat Mobi. Y para compartir su acaudalada billetera, recibirá una tonelada de alimentos que será donada a la entidad que disponga.

Los quince números del cartón de oro son: 01-03-04-05-07-08-09-12-13-14-15-21-23-24 y 25.

“El pozo venía quedando vacante por eso se acumuló tanto el premio. Siempre hay movimiento en el local pero hoy (lunes) hubo más gente. Esperamos que el ganador sea uno de nuestros clientes fijos”, deseó Mabel Rosa García, la dueña de la agencia “El Gallego”. Aunque no descartó que se trate de un turista.

La mujer aseguró que hasta las 19 (del lunes) no había rastros del apostador y recordó que el plazo para cobrar el premio es de quince días. Para Mabel vender el premio máximo del Telekino no es una novedad. “Ya lo vendimos una vez en el 2004 o 2005, no recuerdo exactamente”, contó.

La expectativa para conocer al millonario es grande y los amantes de los juegos de azar hacen sus pronósticos. Como el cartón fue vendido el domingo 21 de enero, los quinieleros apuestan por la llegada de una dama a “El Gallego”. El 21 es “La mujer” en los números de la quiniela y los sueños.

En ese caso, el viejo Walt deberá frotar la lámpara desde el más allá para iluminar una nueva historia y otro personaje para que arribe a su maravilloso mundo. Lejos de la fantasía, acá en Villa Mercedes, 11 millones de pesos esperan y desesperan por su dueño.

Fuente: El Diario de la Republica