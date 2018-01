Escrito por Redaccion

San Luis

La Provincia le reclama a Nación la realización de más de 70 obras

Los proyectos abarcan todos los departamentos. Afirman que el gobierno nacional sólo trabaja con los "municipios amigos".

Los históricos reclamos de deudas de fondos de San Luis a la Nación, por ejemplo los de la Coparticipación Federal, también tienen su correlato en el plano de las obras. Durante los últimos dos meses, San Luis volvió a pedir, una vez más, para que arranquen 77 proyectos que el gobierno central se comprometió a realizar en territorio sanluiseño. Como viene siendo la costumbre, los pedidos aún no obtuvieron respuesta.

Las notas fueron enviadas a distintos despachos de la Casa Rosada, como el del ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren; el de su par del Interior, Obras Públicas, y Vivienda, Rogelio Frigerio; el del subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Ivan Kerr; el del subsecretario de Recursos Hídricos, Pablo Bereciartua. En todas dejan explícitos toda la documentación presentada y las distintas instancias en las que San Luis cumplió con lo solicitado por Nación para que las obras se lleven a cabo.

La mayoría de los proyectos deben ser gestionados por Nación. El Dique de Quines, quizá una de las obras más emblemáticas que reclama San Luis, ya cuenta con 17 gestiones distintas, 13 de los cuales se hicieron en la actual administración de Alberto Rodríguez Saá, que incluyen hasta reenvíos de documentación. “Tuvimos que ir personalmente a llevar la información porque la habían extraviado”, aseguró Felipe Tomasevich, ministro de Obras Públicas. No duda que quieren generar un efecto desgaste, pero rápidamente se autocontesta tajante: “Vamos a seguir reclamando, no vamos a abandonar”.

Un comienzo alentador

“En un principio se planteó una situación de un ida y vuelta con Nación. Íbamos a trabajar en conjunto, proyectando cosas importantes para San Luis”, reconoció Tomasevich recordando también el paso del presidente Mauricio Macri por la provincia, cuando halagó la administración de los Rodríguez Saá, incluso tomándola como ejemplo para el resto. En ese sentido, afirmó que hubo un compromiso de realizar muchas obras en el territorio puntano, algunas que datan de ya más de 10 años atrás. Sin embargo, duró poco.

“Lamentablemente hubo un camino de un solo lado. La Provincia acompañó, pero no ellos. Los legisladores provinciales de Cambiemos empezaron a votar en contra nuestro y después vimos que la solicitud de obras que habíamos conversado en un principio, se empezó a demorar. No sólo eso, sino que cuando había algún avance, nos pedían mucha información, un recálculo, una actualización o lo que fuera”, manifestó el ministro.

La lucha por al menos una obra

En Terrazas sienten que a partir de ahí comenzó un intento de desgaste por parte de Nación, dilatando como fuera los inicios de obras, o en algunos casos no hizo falta eso siquiera. Dieron de baja licitaciones por decreto como fue el caso de la obra del aeropuerto de San Luis, el 9 de marzo del 2017. Sin embargo, la Provincia tomó la actitud de no bajar los brazos y continuó con los reclamos como muestran las últimas notas enviadas a la Casa Rosada, que datan de los últimos dos meses.

“Tuvimos muchísima cantidad de reuniones con Nación, un montón de notas, de pedidos formales por las obras, de la entrega de información que pedían por obras puntuales como los famosos planes federales de Agua y Saneamiento por ejemplo, que ya van dos años que los presentamos y ahora nos lo piden de vuelta. Entonces lo que nosotros queremos es que trabajen con la información, los presupuestos, los proyectos que les entregamos para poder avanzar en alguna obra, al menos una”, indicó Tomasevich.

Una de las notas es un extenso informe de 15 hojas enviado el 10 de enero de 2018 al subsecretario de Recursos Hídricos, Pablo Bereciartua, en la que notifica del listado de importantes obras hídricas, de cloacas y del Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento, con todas las instancias cumplidas por parte del gobierno provincial. La misma concluye textualmente: “Por lo expuesto y teniendo en cuenta los antecedentes que constan en nuestras y en vuestra repartición, le solicitamos tenga a bien proceder a realizar las obras solicitadas por la Provincia de San Luis, aunque sea una, como para dar inicio al supuesto Plan Federal”.

Después de dos años de notas, de reuniones, de participación en cada uno de los Consejos Federales de Obras Públicas, de compromisos por parte de Nación, llegamos al día de hoy con estos resultados: cero obras nuevas en la provincia. Los que mantenemos el diálogo somos nosotros, no ellos, pero tenemos la esperanza de que las cosas cambien en el futuro. Por eso persistimos con los reclamos, no los abandonamos. Nosotros tenemos que seguir así y dimensionar los reclamos para que los dirigentes políticos locales de Cambiemos apoyen esto, porque al que se está perjudicando no es al gobierno provincial, sino a todos los habitantes de San Luis.

Los proyectos por los que lucha el Ejecutivo provincial están previstos en todos los departamentos de la provincia y hay de todo tipo. Desde las obras de infraestructura en el aeropuerto de San Luis, hasta mantenimiento de sistemas cloacales en muchas localidades, pasando por otras de mayor envergadura como el Dique de Quines o el Acueducto del este.

Las obras que sí hace Nación

Tomasevich afirmó que Nación está haciendo algunas obras, pero son de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, y en otros casos las hacen en los “municipios amigos”. “No puede ser que hagan obras en los lugares donde comparten la bandera política. Acá el Gobierno de San Luis hizo obras en todos los municipios de la provincia, sin importar la ideología. Ellos que anunciaron ser la nueva política, hicieron obras solamente en el municipio que tiene su misma bandera”. En el sitio web www.argentina.gob.ar/interior/listadodeobras aparecen las obras que Nación afirma estar haciendo en la provincia. Todas son en La Punta y en San Luis capital.

Sobre las obras en las rutas, el ministro dijo: “Son de la gestión anterior, con fechas del 2012 y 2013. Es la repavimentación de la ruta 7, una obra eterna, que al Estado nacional ya le está saliendo más del doble de lo que había presupuestado. También hacen las obras de mantenimiento en las rutas nacionales, que atraviesan las provincias. Ellos anuncian un monto de $300 millones por esas obras, pero son para aplicar en varios años. Básicamente es bacheo, iluminación de algunos tramos, pintura y señalética. O sea es lo que hacen el Ente Control de Rutas y Vialidad Provincial todos los años. Para ellos es obra, para nosotros es mantenimiento”.

Diferencias de modelos

Tras ese comienzo esperanzador de diálogo fallido por parte de Nación, según recalca el ministro, las diferencias se recrudecieron. “Muchas de las conversaciones que tuvimos fue porque decían que San Luis tiene un sistema de licitación distinto al de Nación, que ellos hacían las cosas bien y nosotros mal. Los antecedentes de más de 30 años de obra pública en la Provincia avalan lo que es hacer las cosas bien y deja en evidencia lo que es trabajar mal, como hace Nación con la repavimentación de la ruta 7, que todavía no la terminó”, manifestó Tomasevich.

Luego sumó: “Otro ejemplo claro es el de los dos puentes de Quines, uno sobre la ruta provincial, y otro igual sobre la ruta nacional, con una distancia de 500 metros entre las dos. La Provincia licitó, armó, construyó y pagó un puente en 10 meses. Vialidad Nacional y Obra Pública Nacional no sólo no terminó y ya pasó el doble de tiempo que tardamos nosotros, sino que les va a salir el doble. Ahí se compara directamente un modelo y otro”.

Otro motivo de Tomasevich para diferenciarse es el modo de ejecutar la obra pública. Nación propone la participación público-privada (PPP), mientras que San Luis pone la "plata fresca". Sobre el PPP, opinó: "Es una toma de deuda de la empresa constructora para ejecutar la obra. Eso encarece, porque al tomar deuda, se genera un costo financiero extra que no está presupuestado y eso San Luis no lo acepta".

Al respecto, el jueves pasado, la Oficina de Control Presupuestario del Parlamento Británico emitió un informe devastador para el sistema PPP, porque afirman que el Reino Unido (de donde Macri copió el modelo), deberá afrontar pérdidas por más de 200 billones de libras. En España también empezaron a avizorar pérdidas de 2.500 millones de dólares.

Para el ministro de Obras Públicas, los motivos de por qué no realizan las obras son claros. “Es totalmente político. El jefe de Gabinete y los ministros de Nación están más preocupados en quién va a ser el contrincante del peronismo exitoso de la Provincia en 2019. Entonces esto está muy direccionado a la política. Los dirigentes provinciales de Avanzar y Cambiemos no los vemos haciendo ningún tipo de reclamos en beneficio de la provincia de San Luis. Acá no están perjudicando al Gobierno de la Provincia, sino a todos los ciudadanos”, concluyó.









Fuente: El Diario de la Republica