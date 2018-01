Escrito por Redaccion

San Luis

Villa Mercedes: el transporte urbano será controlado digitalmente

Así sabrán si la prestataria respeta la cantidad de colectivos en cada línea, velocidad y la frecuencia.

A partir de hoy, los colectivos de la empresa Sol Bus que brinda el servicio de transporte urbano de pasajeros, estarán más que vigilados. Será con la puesta en marcha del Centro de Seguimiento Satelital para tener un control más preciso de los micros que salen a la calle: así, conocerán la cantidad de vehículos que tiene cada línea, la velocidad a la que circulan y el lugar donde están. El sistema será monitoreado por el Ente Regulador de Transporte que depende del Municipio.

La oficina está ubicada en el ala sur, frente a la sala de exámenes para sacar el carnet de conducir. El programa permite la visión de todos los colectivos de cada ramal en tiempo real, tanto de los activos en la calle como de los que esperan en el depósito de la compañía.

"A través del contrato de concesión con la nueva empresa, les exigimos un acceso a la información que emite el GPS de cada uno de los vehículos, que poseen las líneas que están afectadas al servicio. Esta información es muy útil porque nosotros podemos controlar la cantidad de los que están en servicio, el recorrido que están haciendo, a qué velocidad circulan y todo tipo de información que podamos corroborar con los reclamos de los usuarios", explicó María Eugenia Etchehún, la subsecretaria de Transporte.

En la pantalla, que muestra el mapa de la ciudad, podrán ver a los 30 buses cero kilómetros que tiene la consignataria, cada uno con un número de interno que los identifica, además de la velocidad. El control pueden realizarlo por ramal en particular o por todos los tramos. Cada inspector podrá chequearlo no sólo desde la oficina sino que también tendrán acceso desde el celular.

"Tenemos acceso las 24 horas aunque el servicio arranca a las 5:20 y se extiende hasta la medianoche, depende la línea que sea. El control es permanente en ese horario, de lunes a lunes porque el servicio es también durante los fines de semana", señaló Etchehún.

La subsecretaria resaltó que no es una herramienta a la que pueden acceder los usuarios sino que el control depende únicamente del Ente Regulador de Transporte, pero, para tranquilidad de los pasajeros, "es necesario que sepan que podemos monitorear cómo están prestando el servicio".

Si hubiera reclamos respecto de la prestación de Sol Bus, la irregularidad podrá constatarse de inmediato por los inspectores del Centro de Seguimiento Satelital. "Si ocurriese algo que no está bien, que no corresponda, contamos con diferentes herramientas de comunicación, que son las órdenes de servicio, para que la empresa corrija lo que estamos visualizando que está mal. En el caso de no hacerlo, el segundo paso es el llamado de atención o una sanción para la consignataria", aseguró Etchehún.

La nueva medida es uno de los puntos establecidos en el pliego de contratación. Sol Bus ya lleva seis meses a cargo del servicio urbano, después que ganara la licitación, a mediados de julio del año pasado, a la empresa Travelsur.

Fuente: El Diario de la Republica