Escrito por Redaccion

San Luis

Villa Mercedes: 70 Motos Secuestradas en un Operativo Vehicular

La Unidad Regional II, de la policía de provincia de san luis, ha dispuesto la planificación e diferentes operativos policiales, tanto en los barrios d la periferia y zona centro, dicho control vehicular e identificación de personas, siendo dirigido hacia mas precisamente los ciclomotores y motocicletas con el fin de recuperar posibles motos sustraídas o como así también evitar las situaciones en la que se utiliza la motocicletas para delinquir. La Jefatura de la unidad regional a dispuesto que estos operativos sean realizados por personal del División Rápida Intervención Motorizada (D.R.I.M.), y personal de la Patrulla Urbana, la modalidad es realizar control de cada rodado que circule solicitando casco de las personas que se conducen, documentación que acredite la propiedad y seguro a las personas que la conducen, también se le solicita el carnet habilitante y DNI, al rodado se revisa de que no posea modificación ni que le falten elementos de seguridad (caños de escape adulterados, sacarle los espejos retrovisores) en el caso del faltante de documentación o de elementos de seguridad dichos rodados son canalizados al personal que por jurisdicción le corresponda en caso de infracción a la ley de transito, se le traslada a Transito Municipal quienes proceden a labrar el acta de infracción y/o la retención preventiva del rodado, en caso de que se encuentren irregularidades o adulteraciones que presuma que sea producto de un ilícito se lo traslada a la comisaria de jurisdicción para que continúe con las diligencias correspondiente. Este modalidad se ha comenzado a implementar desde la primer semana de enero y hasta el momento se han retenido y secuestrado un total aproximado de 70 motocicletas de distintas cilindradas, estos operativos se extenderán durante todo el verano por tal motivo se le solicita a las personas que vallan a circular en motocicletas que se conduzcan con casco, que lleven la documentación correspondiente que no quiten elementos de seguridad (espejos etc.) y que no se modifique caños de escapes