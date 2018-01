Escrito por Redaccion

Argentina

Ruta a Chile: el tránsito interno estará atado al encapsulamiento

L os autos que no vayan a Chile, pero que transiten por la zona, no podrán pasar a los que vayan en tandas. Tanto residentes como turistas locales quedarán sujetos a los flujos de los pasajeros internacionales

Aquellas personas que transitan internamente por alta montaña, desde ayer y hasta el 29 –turistas, residentes o proveedores– estarán atados al flujo vehicular de los pasajeros internacionales para trasladarse. Así lo confirmó el jefe de la Policía local, Roberto Munives.

Según detalló, si bien los transeúntes locales no necesitarán oblea para pasar –es requisito para quienes se dirijan a Chile– durante las horas pico no podrán adelantarse a los vehículos que integren el encapsulamiento, método con el que el Gobierno pretende ordenar el tránsito hacia el vecino país, sobre todo durante los días de la visita del Papa Francisco, desde el 15 y hasta el 18 de enero.

En tanto, desde el Ministerio de Seguridad explicaron que quienes no crucen, irán al final del grupo que se traslade encapsulado y no significará una demora mayor que la de cualquier día de mucho tránsito, en la que sí o sí se debe transitar a baja velocidad y sin sobrepasar a otros autos. Ya se informó que la velocidad máxima permitida en alta montaña es de 70 a 80km/h y se respetará para los viajeros internacionales y locales.

Con los camiones ocurrirá lo mismo: no irán encapsulados, pero no podrán pasar a los demás. Estaba en estudio la posibilidad de que durante los días de mayor congestión los camiones sólo transitaran desde las 0 hasta las 8. Pero aún no se ha tomando esta determinación.

Megaoperativo de seguridad

Tanto el subsecretario de Relaciones con la Comunidad, Néstor Majul, como el subsecretario de Salud, Oscar Sagás, y el jefe policial Munives, comunicaron cómo se organizará el Paso Internacional en cuanto a las competencias del Estado provincial.

En el área de Seguridad, los vehículos circularán por tandas, cuando la cantidad supere los 240 vehículos y los 20 colectivos por hora.

En el momento en que esto ocurra, habrá pulmones de estacionamiento, o sea, lugares donde esperarán los pasajeros. Estarán en Luján de Cuyo (destilería), Potrerillos, Uspallata, Los Árboles, Punta de Vacas y Las Cuevas.

Cuando esto suceda, en Luján se entregarán las obleas, que estarán enumeradas, y llevarán los datos de los viajeros y del vehículo.

El sistema está pensado para que las demoras sean las mínimas posibles, ya que cuando los primeros 250 vehículos tramiten la salida, inmediatamente se le da paso a la próxima tanda.

La organización estará a cargo de la Policía provincial y de Gendarmería. Se han dispuesto 300 efectivos y 20 móviles para que la cobertura sea de 24 horas.

Por otra parte, en el paso Pehuenche las condiciones serán las mismas, sólo que los pulmones de estacionamiento estarán ubicados en Bardas Blancas y Las Loicas.

Preparados para emergencias

Sagás y Majul lo repitieron hasta el cansancio: si sucede algún incidente de tránsito con heridos múltiples, el Gobierno ha dispuesto un plan que incluye, para el paso Cristo Redentor, siete puestos sanitarios, seis ambulancias y dos shock room. Además de los tres helicópteros que estarán a disposición del traslado de heridos.

Los hospitales de Uspallata, San Rafael, General Alvear y Malargüe funcionarán con guardias reforzadas. También habrá centros de hidratación y baños químicos.

En el paso Pehuenche, los recursos humanos y técnicos estarán a cargo del Gobierno nacional, pero la logística la pondrá la provincia. Habrá tres centros sanitarios.