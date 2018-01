Escrito por Redaccion

Argentina

"En febrero voy a ser un cadáver": el desesperado pedido de auxilio de una mujer que vive amenazada por su ex pareja

Manuela es de Rosario y difundió un audio donde su ex pareja y padre de dos de sus hijos la amenaza brutalmente: "Te voy a bajar los dientes a fierrazos"

"Yo no quiero volver con vos nunca más, yo te voy a arruinar, mami". Así arranca el mensaje de audio intimidatorio de un hombre a su ex pareja; es la frase más liviana que va a decirle en el minuto siguiente. La destinataria de esos mensajes, Manuela, acumula ya más de diez denuncias por diversos episodios de violencia de género contra el hombre que fue su pareja y es además padre de dos de sus cinco hijos.

"Yo te voy a pegar. La c… te la voy a abrir con un machete, las t… te las voy a cortar con un cuchillo Tramontina y la cabeza te la voy a reventar a balazos", prosigue el audio.

Manuela y el hombre que hoy la amenaza fueron pareja por casi tres años y son padres de dos mellizas que tienen dos meses de edad. "Tengo un montón de denuncias. Me moví por todos lados", dijo en diálogo con el canal El Tres de Rosario, donde difundió los audios, al borde del llanto y sosteniendo junto al micrófono su celular con la mano temblorosa. Desde julio de 2016 que lo denuncia sin éxito al hombre que reclama la tenencia de las dos bebés.

"Vino con un fierro y rompió el vidrio del auto de mi hermano. Pero si yo salía ese fierro era para mi cabeza", dijo a ese medio sobre uno de los últimos ataques que sufrió. En otra oportunidad él quiso subirla a su auto y, aunque las piernas de ella quedaron colgando, arrancó y la arrastró dejándola tan gravemente herida que debió permanecer internada.

"¿Qué pasará si caigo en tu casa? Decime, respondeme eso. Yo quiero una respuesta clara ahora en este momento porque yo soy alguien que te va a demostrar que vos estás equivocada, que vos le deseás el mal a una persona excelente. Yo soy excelente", le asegura el hombre en el mensaje. "Yo te voy a dar, te voy a dar en el medio de las piernas, en la pierna, en la c…. Te voy a romper la c… pero no con la p…, te la voy a romper a cañazos, te la voy a romper a fierrazos. Te voy a destrozar las t…".

Y sigue: "Cada diente que tenés te lo voy a bajar. ¿Viste que vos estabas acomplejada con los dientes deformados? Yo te los voy a acomodar. No es que te los voy a acomodar, te los voy a sacar uno por uno a fierrazos. A cañazos te los voy a sacar. Te voy a destrozar la cara, te voy a cortar el cuello. No tenés una idea lo que te voy a decir, te voy a hacer mucho daño".

Y le aclara "Pero no te voy a matar, te voy a dejar ahí", aun aunque le prometió dispararle en la cabeza.

En otra oportunidad sus hijas más grandes fueron las destinatarias de las brutales amenazas. Así y todo, Manuela nunca recibió una respuesta de la Justicia y el hombre, que trabaja como chofer en remiserías de la zona, sigue libre.

"No puede ser que siga caminando por la calle. No hay seguridad para mis hijas", dijo. Una de ellas, de 15 años, aseguró que ella también es víctima de las intimidaciones y recordó que la golpeó a su madre cuando estaba embarazada de las mellizas: "Me dijo que me iba a violar".

Manuela quiere que su ex pareja esté preso. "No tengo abogado. ¿Qué están esperando, que me mate? En febrero voy a ser un cadáver", alertó.

Fuente: Infobae