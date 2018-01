Escrito por Redaccion

Villa Mercedes

Detuvieron al profesor de una escuela de manejo que no tenía habilitación

El profesional olvidó renovar la licencia. Además, enseñaba a una alumna por las calles de la ciudad.

céntricas de la ciudad de Villa Mercedes cuando fue demorado por el personal de la Unidad de Control de Inspecciones Municipales (UCIM). Pero la reprimenda no fue porque no impartía clases en los lugares correspondientes sino porque no tenía habilitación.

Los efectivos decidieron secuestrar el coche de manera preventiva hasta que el propietario regularice su situación.

El docente iba acompañado de una alumna en un Clío blanco de cinco puertas, con los vidrios polarizados y con doble comando. La luneta tenía el ploteado de la escuela. El auto fue llevado al corralón municipal.

Fuente: El Diario de la Republica