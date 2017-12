San Luis

“Con la ley se legitima ceder a Nación $65 mil millones de los jubilados que irán a la provincia de Buenos Aires”

Así lo manifestó el gobernador Alberto Rodríguez Saá en “Noticias 13”, de San Luis TV. El mandatario hizo hincapié en los errores del consenso fiscal y criticó el modelo de gestión del presidente Mauricio Macri.

Durante la entrevista que brindó en el noticiero, el titular del Ejecutivo provincial comentó:”Hay dos relatos. Yo voy a tratar de hacer un tercero o volcarme en uno. Uno hace hincapié en los grupos de inadaptados, tirando piedras contra la Policía; el otro, el que habla de la represión policial que provoca heridos o la Policía militarizada. Es violencia siempre y eso duele. Deja un antecedente, y nosotros tenemos que ser prudentes porque abre heridas”.

Asimismo explicó que “el diálogo que hablaba Macri es que vos hablás y otro escucha, y viceversa. Cuando dice el presidente: “La oposición habló”, es cierto, pero no fue escuchada”.

También recordó que “el problema comienza cuando se habla del pacto fiscal entre las provincias, pero en realidad fue entre la provincia de Buenos Aires y la Nación versus el resto de las provincias. Entra en una política de ajustes. Va y mete la mano en los jubilados, y esa plata la van a transferir a la provincia de Buenos Aires, y luego hacen un toque y retoque para tratar de acomodar”.

Asimismo, mencionó que cuando San Luis dijo no al consenso fiscal fue porque los representantes puntanos (el vicegobernador Carlos Ponce; la ministra de Hacienda, Natalia Zabala Chacur; y el fiscal de Estado, Eduardo Allende) “tenían muy poca información y todo era enredado. Por eso no firmamos. Aparte nos pedía que renunciáramos a los juicios. Hoy en los juicios ganados tenemos como mínimo $15 mil millones de pesos. No me pueden ofrecer $200 mil por año por 10 años. Si yo firmo eso, toda la oposición me puede acusar de que ‘usted está en mal desempeño”

También señaló, principalmente para los intendentes opositores, que el pacto fiscal “dice que los municipios tienen que someterse a como la Nación dicte las formas para las tasas municipales”. Esto significa que pierden la autonomía las provincias y las intendencias.

“Todo eso se cede a la Nación para legitimar que $65 mil millones salgan de los jubilados a la provincia de Buenos Aires”, afirmó, y agregó: “Cuando vos transferís, le quitás a los pobres y le das a los ricos. Y esa masa de gente humilde no tiene cómo reclamar. Y ahora el Gobierno tiene en caja $65 mil millones. ¿Quién pierde? Los jubilados, algunos que ayer venían en la marcha, quienes repudiaban la ley y la violencia, porque es violencia cuando te quitan el dinero y no argumentás”, aclaró.

Tras ver un video donde disertó en el Senado, recordado por frases como “el consenso hay que hacerlo en la calle con los jubilados”, y “nosotros queremos que los jubilados ganen más”, Alberto explicó lo que sucedió ese día y mencionó que la Iglesia argentina sacó un mensaje diciendo que “en momentos de crisis, el mayor esfuerzo lo debe hacer el que más tiene”.

Por último, el mandatario ejemplificó que antes una persona se jubilaba y era una celebración porque iba a descansar con un buen pago, pero hoy “nadie se quiere jubilar, porque vienen los manotazos y te quitan la plata y la esperanza”.

Fuente: ANSL