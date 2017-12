Escrito por Redaccion

Mala Praxis

Una mujer perdió una pierna tras una liposucción en el abdomen

Mariela quería verse mejor y pidió como regalo de cumpleaños una liposucción. Tras la intervención, comenzó a sentirse mal y fue a la guardia de un hospital donde descubrieron una enorme infección en su cuerpo. Los médicos debieron amputarle una pierna.

Una mujer debió ser amputada de su pierna derecha tras someterse a una liposucción de abdomen con transferencia de glúteos en una clínica privada del barrio porteño de Colegiales.

Mariela Ayala cumplió años el pasado 6 de junio y como regalo había elegido una liposucción de abdomen sin saber que su vida iba a cambiar por completo y tendría que sufrir la amputación de su pierna derecha.

A través de las redes sociales, la joven denuncia haber sido víctima de mala praxis en una clínica privada de Colegiales y alerta a otras mujeres para que no pasen por esa pesadilla.

La mujer consultó un médico especialista en cirugía plástica, estética y reparadora, con el que decidió llevar adelante la intervención. Tras la intervención, todo parecía normal hasta que a los pocos días sintió fuertes dolores en la espalda.

Fue entonces que decidió asistir de urgencia a la guardia del Hospital Churruca y allí los médicos descubrieron una enorme infección en su cuerpo, que obligó a los médicos a realizar una amputación infracondilea (es decir, a la altura de la tibia).

Por la intervención, Mariela había abonado la suma de 30.000 pesos, una cifra mucho menor a lo que sale esta operación, según expresó su abogado.

“Me dio un recibo por una parte que fue la que aboné con tarjeta, del saldo en efectivo no tengo comprobante”, explicó Ayala en declaraciones al diario Crónica.

“Estuve en coma diez días y ellos decían que no podía salir con vida, les decían a mis papás que se despidieran, porque no pasaba la noche. Eso pasó tres veces”, recordó.

La mujer logró salir de este delicadísimo estado, aunque se despertó el 4 de julio con el peor de los panoramas. “Fue horrible, parecía una película de terror. No entendía nada. Ver el espacio que me faltaba del otro lado de la pierna... Tuvieron que venir las enfermeras, porque me agarró un ataque”, dijo la mujer al matutino.

Fuente: Minutouno