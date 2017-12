Escrito por Redaccion

Rosario: le prohibieron participar del acto de graduación por su corte de pelo

Mateo, de 18 años, fue impedido de subir al escenario para recibir su medalla durante el acto de colación del Instituto San Martín de Rosario. "Se fue llorando por la resignación", denunció su madre.

Mateo, de 18 años, pasó un muy mal momento luego de asistir al acto de graduación en el Instituto San Martín, Rosario, donde no le entregaron el diploma ya que consideraron que su corte de pelo no era el adecuado.

Los padres del joven decidieron denunciar el hecho ante los medios de comunicación y culparon a las autoridades del colegio por la pésima y vergonzante situación que debió pasar su hijo.

Mateo intentó convencer al vicerrector del establecimiento explicándole que no había tenido tiempo de ir a la peluquería por todos los preparativos que tuvo que hacer para el cumpleaños de 15 de su hermana, que lo festejaba esa misma noche, aunque no hubo caso.

"Se había pasado todo el día ayudando con los preparativos para el festejo y luego se fue solo, más temprano, para participar del acto", explicó Gisela, la madre del joven, en diálogo con el diario La Capital.

Mateo, que luego se fue llorando de la escuela por la resignación, contó cómo fue la charla con el vicerrector: "Me dijo si para mí era más importante el cumpleaños o estar presentable para la colación, y le respondí que mi hermana. Entonces me dijo 'Andate, así no subís al escenario'. Fue un momento feo".

Los familiares del joven indicaron que otros compañeros también recibieron reprimendas por los cortes de cabello, pero pudieron participar de la ceremonia luego de ser apercibidos.

Los padres de Mateo fueron a hablar con el rector del colegio, Teodoro Amici, quien para ellos tuvo una "actitud altanera y soberbia". "Dijo que no estaba arrepentido de nada. Que el reglamento era claro y prohíbe los cortes extravagantes, un término muy amplio que puede significar lo que a ellos se les ocurra", señalaron.

Finalmente, Mateo no recibió el diploma simbólico y la medalla que había recibido de sus compañeros, y sólo le proporcionaron el certificado analítico.

Fuente: Minutouno