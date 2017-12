Escrito por Redaccion

San Luis

Bajó la cifra de muertes por accidentes viales en la Provincia

Según datos del Observatorio Vial Provincial, este año hubo un 14% menos que en 2016. En los primeros once meses contabilizaron 12 menos que en el mismo período del año pasado, cuando hubo 88.

Según los datos informados por el Observatorio Vial Provincial, hasta el 30 de noviembre de este año las muertes por siniestros viales en la provincia bajaron un 14 por ciento: fueron 76, doce menos que en el mismo período del año pasado cuando se registraron 88. Esta tendencia a la baja se confirmó en los últimos dos años ya que al 31 de diciembre de 2016 los fallecidos habían sido 91 y el año anterior, es decir en 2015, las muertes fueron 102. Lo que no cambió fue el protagonismo de las motos ya que del total de los siniestros fatales de este año, en el 53 por ciento estuvieron involucrados motociclistas.

La jefa del Programa Seguridad Vial, María Ana Baretto, señaló que “luego de evaluar el trabajo que se hizo durante este año somos optimistas porque mantenemos una tendencia al descenso en la tasa de mortalidad. La cantidad de fallecidos desde que emprendimos esta nueva gestión, según los valores del Observatorio Vial, muestra que hemos tenido una caída del 30 por ciento de fallecidos desde 2015”.

Manifestó que “respecto de las cifras del 2015 me animo a decir que pudo haber más muertes. Porque en ese momento no existía este observatorio, que es la plataforma donde se concentran todas las estadísticas, que a su vez respeta los parámetros internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que establece que las víctimas fatales no son solamente las que mueren en el siniestro, sino también aquellas víctimas graves que pierden la vida hasta 30 días después del hecho”. Además explicó que ese seguimiento contempla conocer el dato sobre si las personas quedan con discapacidades permanentes o parciales.

Para llegar a este resultado, Baretto explicó que “hubo un trabajo con acciones concretas que empezó con la firme decisión política del gobierno provincial de abordar la temática de la seguridad vial como política de Estado. Eso se refleja en la fuerte inversión en infraestructura vial donde San Luis tiene más del 40 por ciento de las autopistas que atraviesan el país, una importante renovación del parque automotor para la Policía, la creación de nuevas funciones dentro del Programa Seguridad Vial como el Observatorio Vial Provincial y la primera oficina a nivel de gobierno de Contención integral a víctimas y familiares de siniestros viales”. También se creó la Guardia Vial que es un grupo de personas que colabora en coordinación con la Policía en tareas de prevención y el equipo de capacitadores que ejecuta el plan de Educación y Formación Vial en todas las escuelas de la provincia.

Desde el año pasado está en funcionamiento el Consejo Provincial de Seguridad Vial, que si bien estaba creado por ley nunca se había puesto en marcha, que nuclea a los municipios y a todas las organizaciones que están relacionadas con esta temática. “Hicimos asambleas regionales en varios municipios para conocer cuáles son los problemas que ellos tienen y desde el Gobierno les brindamos las herramientas para que puedan reducir los índices dentro de su jurisdicción, los orientamos y elaboramos planes en conjunto para que tengan un tránsito ordenado y fluido”, detalló Baretto.

Uno de los motivos fue que las estadísticas reflejan que la cantidad de siniestros simples, sin víctimas fatales, aumentó un 5 por ciento este año y ahora el 75 por ciento se producen dentro de los ejidos municipales y el 25 restante en rutas y autopistas. Por eso les entregaron 40 alcoholímetros nuevos a la Policía Caminera y a distintas comisarías del interior, como así también a los municipios de Juana Koslay, Naschel, Concarán, Villa Mercedes, San Francisco y Merlo para que intensificaran los controles.

Este año también se trabajó con la Secretaría de la Juventud en campañas de prevención porque las estadísticas muestran que más del 50 por ciento de las víctimas fatales tienen entre 14 y 35 años: “Sabemos que en el país los siniestros viales son la primera causa de muerte prematura en los jóvenes”, añadió.

El programa también capacitó a los integrantes del Sempro, el servicio de emergencia médica prehospitalaria que asiste en los siniestros viales, y a los agentes de Policía Caminera y de Tránsito que trabajan en la evaluación de la escena, a quienes les brindaron cursos de reanimación básica (RCP): “Es importante que ellos sepan cómo manejarse ante una situación extrema y puedan darles minutos vitales a una persona hasta la llegada de la ambulancia”, dijo la abogada.

Baretto insistió en que “el 90 por ciento de los siniestros se producen por factor humano y sus fallas a la hora de conducir a causa de conductas imprudentes y por no respetar las normativas. Un 5 por ciento es debido al estado de los caminos o el factor climatológico y el 5 restante se le atribuye al estado del vehículo”. Y destacó que “el camino que tenemos por delante es arduo, pero nuestro mayor anhelo es lograr un buen comportamiento vial”.

Números que duelen

Según datos del Observatorio Vial Provincial, hasta el 30 de noviembre se produjeron 76 muertes por siniestros viales.

En el 53 por ciento de ese total estuvieron involucradas motocicletas.

El año pasado para esa misma fecha los fallecidos habían sido 88. Y al 31 de diciembre se registraron 91.

Para el 2015 el número fue de 105 muertes, aunque en ese período no existía el trabajo del observatorio.

En lo últimos dos años la tasa de mortalidad descendió un 30%, según indicó María Ana Baretto, jefa del Programa Seguridad Vial.

La cantidad de siniestros simples que no incluye víctimas fatales aumentó este año un 5% y determinó que el 75% se produjo dentro de las ciudades y el 25 restante en rutas y autopistas.

El 50% de las víctimas fatales fueron jóvenes de entre 14 y 35 años.

No quedarse quieto

