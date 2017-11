Escrito por Redaccion

Villa Mercedes

La Salud pública le rindió homenaje al Dr. Gustavo Domínguez

Tal como estaba previsto, este martes al mediodía se llevó a cabo, en el Policlínico Regional “Juan Domingo Perón” de Villa Mercedes, un acto sencillo pero de gran emotividad, ya que el personal del hospital, junto a funcionarios del Ministerio de Salud y pacientes del Servicio Oncológico rindieron un homenaje al Dr. Gustavo Domínguez, quien falleció el 22 de octubre pasado en un accidente de tránsito.

A sus 48 años, este profesional había cosechado un gran prestigio por su desempeño en lo estrictamente médico, pero a la vez por el vínculo humano que formaba con quienes las personas a las que trataba. Justamente uno de los momentos más emotivos del acto, realizado en el Servicio Oncológico, fue cuando sus pacientes expresaron entre lágrimas lo importante que fue su trato en los momentos más difíciles de la enfermedad. Uno de ellos es el periodista y conductor Jorge Leguizamón, que refirió: “Antes de ser mi médico era mi amigo, y cuando enfermé de cáncer me confié a él, que en primer momento titubeó porque me decía que le resultaría difícil tratar a un amigo. Mi cuadro era cáncer de cuadro tres, uno de los niveles más altos, pero él siempre tuvo la delicadeza de no decírmelo, tan sólo de explicarme que era algo complicado, pero asegurándome que íbamos a salir juntos de ese trance y así fue, pude salir adelante”, tras lo cual pidió un aplauso al que todos se sumaron como símbolo de respeto y cariño.

Por su parte, la titular del Centro Oncológico Provincial, María José Scivetti, comentó: “No tuve la oportunidad de conocerlo personalmente a Gustavo, pero tuvimos largas conversaciones telefónicas desde que me hice cargo del organismo, y lo que puedo destacar es ese vínculo que tenía con sus pacientes, algo que es muy importante para quienes padecen un cuadro oncológico, por lo que la Salud pública siempre tendrá presente a este médico que se destacó por su profesionalidad y por sus cualidades humanas”.

El director del hospital, Fernando Romero, refirió que “tuve la ocasión de tratarlo y de formar una amistad, incluso él atendió a mi esposa cuando tuvo un problema de salud, por lo que doy fe de esas características como médico y como persona. Como decía el doctor Favaloro, ‘en cada acto médico debe estar presente el respeto por el paciente y los conceptos éticos y morales; entonces la ciencia y la conciencia estarán siempre del mismo lado, del lado de la humanidad'”.

El coordinador del Ministerio de Salud en el departamento Pedernera, Roberto Schwartz, leyó seguidamente la placa conmemorativa colocada en la galería de Oncología: “Un médico entregado de lleno a la misión de curar y salvar vidas. Formador de su personal, compañero de sus pares, amigo de sus pacientes. El Policlínico Regional ‘Juan Domingo Perón’ se enorgullece por haber contado con un hijo de Villa Mercedes al frente del Servicio de Oncología. Que su alma descanse en paz y su legado inspire a muchos”.

La ministra de Salud, Graciela Corvalán, viajó especialmente para participar del acto y acompañar y saludar a los familiares de Gustavo Domínguez, al igual que varios funcionarios de la cartera que interactuaron en diversas situaciones con el profesional. Además, colegas de distintos servicios se sumaron a la sencilla ceremonia para rendir su homenaje y brindar las condolencias a amigos y parientes.

Fuente: El Diario de la Republica