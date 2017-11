Escrito por Redaccion

Economía

Anticipan que los alquileres subirán un 25% el año que viene

Los operadores inmobiliarios dicen que se debe a la demanda sostenida, pese a que hubo una baja de la inflación. Calculan que hay unas 500 propiedades en el mercado de la ciudad de San Luis.

Los nuevos alquileres y la renovación de contratos para el año próximo tendrán una actualización del 25 por ciento, según adelantaron las inmobiliarias consultadas por este diario. De todas formas, aclararon que serán unos diez puntos menos que la suba de 2016. Según datos estimados por el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de San Luis, en la capital puntana existen unas 500 propiedades, entre casas y departamentos, que las comercializan alrededor de 120 inmobiliarias y el valor mensual por un monoambiente hoy ronda los 3.800 pesos.

El presidente de esa institución, Fernando Olcese, señaló que “no hay tanta oferta de propiedades en alquiler y esto encarece un poco los montos de lo que está disponible. También sucede lo mismo con las casas; por ejemplo nosotros tenemos sólo dos en esa condición ahora”. Además contó que la demanda sostenida y la desaceleración de la inflación hicieron que este año el rubro alquileres tuviera un desempeño positivo y que durante 2017 "casi no hubo cambios en los valores mensuales". De todas formas, dijo que tuvieron que acceder al pedido de varios inquilinos y cobrar sus comisiones en dos y hasta cuatro cuotas.

Héctor Maza, de la inmobiliaria Organización Global, coincidió en que “la oferta en la ciudad está sobrepasada por la demanda, a pesar de la política de vivienda del gobierno provincial, los créditos hipotecarios y las nuevas opciones bancarias para la compra de una primera casa”. Y además sumó el fenómeno estacional: “A partir de diciembre llegan cientos de padres de futuros estudiantes universitarios que el año que viene necesitarán un departamento, y otros que deben renovar el que ya tienen”. Y mencionó que otro grupo que todavía necesita alquilar son “las familias de parejas jóvenes con uno o dos hijos y los nuevos matrimonios”.

Olcese adelantó que para el año que viene “no habrá aumentos significativos de los valores de los alquileres. Es más, considero que durante este año incluso hemos mantenido los precios. Entre el 2014 y el 2016 estuvieron en el orden del 30 por ciento el incremento de los precios mensuales, pero para fines de 2018 se habrán incrementado a lo sumo un 25 por ciento”. Y aclaró que “si hay que renovar un alquiler en enero, con ese aumento, hoy no consigo ningún inquilino que pague $4.300 por un monoambiente”.

Maza opinó que éste “fue un año complejo para el negocio inmobiliario, sobre todo a nivel de ventas porque costó mucho concretarlas. En cambio en el rubro alquileres hubo un poco más de movimiento porque hay una demanda muy fuerte que hay que atender sí o sí”. Entre los motivos de esta demanda creciente destacó “el crecimiento demográfico sostenido, fenómenos sociales como la llegada de nuevos estudiantes cada año y los cambios en las familias por separaciones y nuevas uniones de parejas”.

Para el año próximo el gerente de Organización Global estimó que “los precios no van a moverse sustancialmente porque los incrementos que año a año se daban con tasas más cerca al 30 por ciento interanual ahora están tendiendo a bajar. La actualización que hoy se aplica va a estar más cerca del 20 o 25 por ciento porque la inflación está tendiendo a bajar, por el fenómeno que sea, pero está cediendo”.

Este año, por la situación económica, las inmobiliarias cobraron sus comisiones en 2, 3 y hasta en 4 cuotas.

Sobre las ventas, Maza dijo que “hoy el negocio financiero está reemplazando el interés del inversor que históricamente se ha volcado a la compra de inmuebles y terrenos como reaseguro de su capital. Sí hubo operaciones de extrema necesidad, como vender una propiedad para adquirir otra de mayor superficie, o algunos que realizaron alguna otra operación para comprar su primera vivienda. Pero el inversor que antes compraba mirando la renta hoy se ha volcado al sistema financiero. Aunque todos sabemos que el resguardo del valor en el mercado inmobiliario siempre ha sido el más seguro”.

El presidente del Colegio de Martilleros se mostró optimista de lo que pueda suceder el año próximo con los alquileres: “Creo que vamos a mejorar respecto de este año, y para que eso suceda las inmobiliarias tenemos una gran responsabilidad”. Destacó que “San Luis es una plaza competitiva respecto de Córdoba o Mendoza, porque a lo mejor tenemos el mismo valor de alquileres o quizás un poquito más altos. Pero el costo de los impuestos provinciales y municipales, expensas, el servicio de energía eléctrica y de la alimentación en general es casi la mitad que en esas ciudades”.

Menos optimista fue la opinión de Zulma Quiroga, con 30 años de experiencia en el mercado inmobiliario. “Este año diría que fue malo y el que viene no veo que haya mejores perspectivas. Recién ahora se está moviendo un poco el tema ventas con los nuevos créditos, pero todavía estamos en la etapa de consultas y primeros acercamientos. Operaciones se han hecho muy pocas”.

La mujer estimó que “durante 2017 realizamos 30 por ciento menos de alquileres y ventas que el año pasado. Y lo único que se mantiene firme y en constante aumento es el alquiler de los departamentos para estudiantes”.

De ese grupo señaló que la mayoría de sus clientes toman departamentos en los alrededores de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) y que los valores mensuales que hoy tiene son entre $4.000 por un monoambiente, y $5.500 cuando se trata de un dormitorio.

También coincidió con sus colegas en que este panorama "hizo que este año casi no hubiera cambios en los valores de los alquileres. Se movió muy poco y no creo que el año que viene se pueda salir de esos precios. Sobre todo el alquiler de casas, que casi no se movió".

Agregó que el actual “es el momento de mayor afluencia de familias que llegan para solicitar un departamento y dura hasta febrero. La mayoría son del interior de la provincia y el resto viene desde el interior de Córdoba y de otras provincias como La Pampa, Chubut y Mendoza”.

En cambio, señaló que “en el Parque Industrial no se alquiló nada este año, y clientes como los gerentes o jefes de planta que hasta hace dos años llegaban a San Luis y necesitaban de una vivienda familiar no tuvimos”.

Fuente: El Diario de la Republica