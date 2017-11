Escrito por Redaccion

"Porno venganza": los números de un delito que crece

Es la difusión no consentida de imágenes íntimas. Las más atacadas son las mujeres entre 22 y 35 años. Facebook y hasta páginas porno como "PornHub" o "xvideos", los medios de viralización.

El acoso virtual, el grooming o el sexting contra las mujeres son prácticas cada vez más extendidas en mundo digital. Si bien se encuentran incluidas dentro de violencia psicológicas y simbólicas, no existen estadísticas oficiales en el país. La Asociación por los Derechos Civiles (ADC), con la colaboración de Fundación Activismo Feminista Digital, publicó el primer informe en el que analiza este tipo de violencia de género, la legislación y las políticas desarrolladas en el país.

Según el informe el 73 % de los casos, las víctimas sufrieron una "porno venganza", la difusión no consentida de imágenes íntimas. En su mayoría, un 46%, fue por parte de ex parejas, e incluyeron situaciones de acoso virtual, amenazas, coacción, extorsión y chantaje, previo a la efectiva difusión no consentida.

Además, el documento destaca que la franja etaria más atacada es entre los 22 y 35 años.

Este tipo de violencia de género existe como un correlato de una violencia que ya existe "offline". En este sentido, en un 44 % de los casos las víctimas habían hecho previamente al hecho, denuncias por violencia doméstica, contando con medidas de restricción perimetral otorgada, u orden de cese de hostigamiento, lo que fue incumplido por el agresor.

En los casos relevados en mujeres “famosas”, los porcentajes resultan demostrativos del trasfondo de violencia intrafamiliar sufrido por las víctimas, los agresores se valieron del anonimato y la posibilidad de viralización propias de las redes sociales y medios digitales.

Hay una amplia diferencia entre el índice de mujeres famosas que denuncian (un 67%), y las “no-famosas” que no lo hacen (un 65%).

Las provincias con mayor índice de denuncias son la Ciudad de Buenos Aires, Conurbano, Rosario, Córdoba, Mendoza, Formosa y Misiones (específicamente en su capital Posadas). Aquí son entre cuatro y cinco las denuncias diarias que se hacen por robo /publicación de imágenes y videos íntimos, cuyo principal medio de viralización es la red social Facebook y los sitios web como “PornHub” y “xvideos”.

La legislación vigente no contiene la problemática de la violencia de género online. La única respuesta del Estado ante la violencia hacia las mujeres en el entorno online esté orientada a la generación de soluciones legislativas punitivas.

Según Asociación por los Derechos Civiles se necesitan políticas públicas que persigan objetivos adicionales a la penalización: la educación, prevención, capacitación de operadores judiciales, concientización social y empoderamiento de la mujer en el uso de las tecnologías.

