Escrito por Redaccion

Provincia

Optimizan los servicios de seguridad y limpieza del Hospital Juan Domingo Perón

El director del nosocomio, Fernando Romero, informó que también se trabaja para implementar un nuevo sistema de turnos.

Este viernes Romero se reunió con las autoridades de la Unidad Regional II, Víctor Videla y Oscar Contreras, y anunció mayor presencia policial en el Hospital, con la incorporación de más efectivos en forma permanente y el aumento de las recorridas nocturnas por el perímetro del parque.

Sobre el tema limpieza, informó que la próxima semana comenzarán con trabajos en la zona de pasillos y parque, para lo cual se estudian algunas propuestas.

Por otra parte, integrantes del Departamento de Innovación Tecnológica se encuentran trabajando en un nuevo sistema de turnos, al cual se pueda acceder en forma digital, desde el propio teléfono. “En los próximos 30 días estaremos presentando un nuevo sistema de turnos, mucho más ágil, dinámico y de fácil accesibilidad. Eso va a descongestionar bastante una zona sensible. No podemos permitir que haya gente perdiendo horas en una cola. Además queremos establecer que los turnos sean para no más de 15 días en el peor de los casos”, expresó Romero.

Fuente: ANSL