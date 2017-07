Escrito por Redaccion

Facebook

En grupos de Facebook, cambian productos electrónicos y WiFi por sexo

No dinero. Cosas o servicios por sexo. Quien ofrezca dinero a cambio pues se va", dicen la información del grupo cerrado. "No me considero prostituta, yo no cobro, a mí me regalan cosas", dice una participante.

Una nueva práctica sexual comenzó a difundirse en Facebook y cada vez hay más personas que se unen y la practican. Es una suerte de club del trueque en el que hombres, generalmente, ofrecen un producto y mujeres lo cambian por entregar su cuerpo.

"No dinero. Cosas o servicios por sexo. Quien ofrezca dinero a cambio pues se va. Todo con respeto y buena onda. No molestar, cada miembro decide si acepta y le conviene el trueque", es la descripción del grupo cerrado "DF trueque por sexo" en México. Se trata de una modalidad que cada vez cuenta con más usuarios debido a la facilidad que se les ofrece y al hecho de que no hay intercambio monetario.

"No me considero prostituta, yo no cobro, a mí me regalan cosas por acostarme con quien yo elija", me escribió escuetamente Mariana en ese grupo. Además me contó que hace un par de meses encontró a un joven que ofrecía "claves wifi y wpa a cambio de sexo".

Por el momento no se ha hecho una investigación a profundidad sobre estos grupos pero, el Instituto Nacional de Salud Pública de México ha alertado a través de un artículo sobre este tipo de grupo, el cual evidencia la realidad de miles de jóvenes de escasos recursos.

Fuente: Minutouno