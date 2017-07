Escrito por Redaccion

Impactante relato de un delincuente de 12 años: "Yo maté a un transa porque sí"

Lo apodan "El Polaquito" y es el terror de los vecinos de Villa Caraza, Lanús. Está acusado de haber robado y destruido un jardín de infantes

Hace menos de un mes, el jardín de infantes N°14 de Lanús fue destruido por delincuentes que ingresaron durante la noche y se llevaron todos los objetos de valor.

La policía del municipio asegura que el principal sospechoso es un chico de 12 años conocido como "El Polaquito", famoso en Villa Caraza por sus constantes delitos.

El pequeño delincuente tiene a su padre preso, dos hermanos muertos y vive en la misma casa que otras 23 personas –a una cuadra del jardín-. En febrero pasado la policía lo detuvo en Puente Alsina arriba de una moto robada, el episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad. También lo tienen filmado intentando robar una camioneta y consumiendo drogas en una esquina.

El equipo de Periodismo para Todos se encontró con el menor cuando salían de realizar una entrevista con la directora del jardín. Su testimonio es impactante.

"Yo fumo porro con merca, nevado. Al primero que se regala lo achuro", asegura "El Polaquito", quien también explica que roba porque quiere tener "sus cosas".

Sin embargo, resulta más impactante aún que con apenas 12 años asegure con naturalidad que cometió un homicidio: "Yo maté un transa (vendedor de droga), porque sí. No me hicieron la denuncia porque era una transa. Lo maté porque no me quiso regalar una bolsita de droga".

"El Polaquito" asegura no tener "miedo a nada" y hasta se burla de los policías. "Yo tengo más años de lo que entrenaron ellos, no saben ni agarrar una pistola los pitufos", ironiza tras demostrar que él sí conoce el mecanismo de funcionamiento de su Bersa Thunder, que se encontró dentro de un auto robado.

A pesar de su corta edad, también reveló que le disparó a otro delincuente, mayor que él, porque una vez intentó arrebatarle su parte del botín. Unos 25 mil pesos que le correspondían por reducir una camioneta robada en los "monoblocks de Soldati".

El debate sobre la edad de imputabilidad todavía sigue abierto en nuestro país. Cuando le preguntaron a Nora Carballa, la directora del jardín destruido, qué haría si tuviera en frente a los responsables del robo, ella aseguró que les daría "otra oportunidad".

"Tal vez no tuvieron oportunidad de probar otra cosa, habría que profundizar en qué les pasó antes", reflexionó la docente. "El Polaquito" dejó la escuela en cuarto grado.

