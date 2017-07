Escrito por Redaccion

Villa Mercedes

Prisión para una “viuda negra” que mató a un jubilado en un robo

Tenía en su poder pertenencias del anciano y su ropa estaba manchada con sangre del grupo sanguíneo de la víctima. Ocurrió en el barrio Pringles de Villa Mercedes.

Malvina Soledad Rojas tenía experiencia. Seducir a un hombre, drogarlo con algún sedante que le anestesiaba el cuerpo y la mente, despojarlo de todo lo que pudiera mientras el efecto del fármaco continuara latente y abandonarlo a su suerte no era algo que la intimidaba. Antes de cruzarse con Herminio Seguel, la mujer había hecho eso con, al menos, tres hombres. No se le erizó la piel cuando el jubilado apareció en su vida y, en lugar de asumirlo como otro anciano que se le acercaba para matar sus largas horas de soledad, empezó a verlo como otra potencial víctima. Los investigadores suponen que esa fue la primera idea que carburó en su cabeza apenas entró en contacto con Seguel, porque discreción no le sobraba. Algunos testigos aseguraron que, desde hacía un tiempo, Rojas les decía sin filtro que en cuanto pudiera “iba a hacer c…” al anciano. La acusada cumplió su palabra el tercer fin de semana de junio. Pero en el intento le robó al hombre de 74 años algo que él no podrá recuperar, ni ella jamás podrá devolverle: su vida. Al menos, eso indican las pruebas que los policías de Homicidios rescataron en las averiguaciones, y así también lo interpretó la jueza Mirta Ucelay, que ayer (martes) la procesó y le dictó la prisión preventiva por el crimen.

La mujer de 34 años fue notificada alrededor de las 16:30 de la resolución de la titular del juzgado de instrucción Penal 3. La procesaron por “homicidio en ocasión de robo”, informó el oficial principal Germán Gómez, jefe de la división Homicidios. Los policías del área judicial efectivizaron la orden de la magistrado al caer la tarde.

