Escrito por Redaccion

Policiales

Falleció Carla Pereira, la joven que había sido brutalmente golpeada por su novio en La Toma

La mujer murió cerca de las 22:30 en la sala de terapia intensiva del Hospital San Luis, según confirmó una fuente del Ministerio de Salud. Estaba internada desde el lunes, después de que su novio de 17 años, le diera una golpiza. El ataque habría comenzado luego de que Carolina hablara con el padre de su hijo.

Carla Pereira falleció este miércoles cerca de las 22:30, en terapia intensiva del Hospital San Luis, estaba en coma inducido y su cerebro no funcionaba. Los médicos les habían comunicado a los familiares que sólo podía salvarla un milagro. Estaba en este estado producto de una golpiza brutal que le dio su novio de 17 años que practica Kick Boxing, el domingo en la madrugada. Este miércoles en la mañana había sido operada de un coágulo pero ya era demasiado tarde.

Después de la agresión, la joven fue trasladada al Hospital de La Toma, donde la examinaron y le hicieron una radiografía. Allí “debe haber estado entre las 24 y la dos de la madrugada. Después se fue a la comisaría, a hacer la denuncia. A las tres o cuatro de la madrugada ya estaba en lo de mi mamá”, le dijo Carolina, una hermana de Carla a El Diario este miércoles por la tarde.

Durante la mañana estaba lucida, le contó todo el calvario que vivió a su hermana y hasta se hizo un té. Al mediodía Carla publicó las fotos de los moretones en Facebook y cerca de las 15 comenzó a tener problemas.

“No coordinaba para caminar y hablaba incoherencias. Mi mamá, que estaba en el trabajo, la llamó. Después salió a buscarla con una amiga. Y mi hermana, junto a una chica que la acompañaba, salió a la calle, intentando parar un auto, para ir al hospital. De ahí la trasladaron al Hospital San Luis. Tal vez si la hubiesen traído (antes, para hacer otros exámenes) se habrían dado cuenta” de la gravedad de las lesiones internas, consideró Carolina.

El agresor está alojado en la Comisaria del Menor, a disposición de la jueza de Familia y Menores Viviana Oste.

“Ella le pedía por favor que dejara de golpearla”

Carla le contó a Carolina que todo ocurrió después de que terminó de hablar con su ex pareja, el papá de su hijo. “Él fue a buscar ropa del nene, que estaba con él. Había ido a la casa (que la víctima alquila junto al agresor) y le decía a mi hermana que ella lo había llamado desde el celular de mi papá. Carla le respondió ‘no, no te llamé’. De hecho, mi papá no estaba en La Toma ese día, se había venido a San Luis. Su novio escuchó esto. Creo que mi hermana se dio cuenta de lo que se le venía”, refirió.

Por lo que le narró Carla, luego de que el papá del nene se retiró, el adolescente cerró la puerta de la vivienda, la increpó preguntándole por qué no le había dicho que había llamado a su ex desde el teléfono de su padre y empezó a pegarle. “Ella le pedía por favor que dejara de golpearla. En un momento se le fue la lengua para atrás. Intentaba tomar fuerza para sacárselo de encima y no podía. Si bien él tiene más o menos la misma estatura que mi hermana y es delgado, tiene fuerza, es musculoso. Practica boxeo y kick boxing. Ella le pedía por favor que le alcanzara agua, pero no le dio”, narró.

La agresión fue a puñetazos. “Me contó que en un momento le dio una cachetada que la dio vuelta. En la boca, por dentro, tiene un gran hematoma, y en la lengua, muchos moretones chiquitos. Inclusive el lunes a la mañana la vio un dentista, porque le sangraba una muela”, continuó.

Fuente: Diario de la Republica