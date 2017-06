Escrito por Redaccion

Policiales

Villa Mercedes: indagarán a un ex funcionario por abuso

El viernes deberá comparecer ante el juez Contravencional y Correccional. La víctima es una adolescente a la que el sospechoso le dio clases de guitarra en octubre de 2015.

El relato de una adolescente que dijo haber sido abusada por un ex funcionario municipal de Villa Mercedes es, a criterio de una psicóloga judicial, creíble. No sólo por su contenido narrativo, sino por las emociones que se desprendían en la menor cada vez que recordaba lo que le había hecho el hombre que fue su profesor de guitarra. Pues la angustia y la sensación de culpa que le provocaba pensar en eso no se pueden fingir.

Por eso la semana pasada el fiscal Maximiliano Bazla Cassina requirió que el ex encargado de los talleres culturales de la Municipalidad sea indagado por abuso sexual. Esa solicitud se concretará el viernes, cuando el sospechoso deba declarar ante el juez Contravencional y Correccional, Santiago Ortiz.

El fiscal basó su pedido, en gran medida, en lo que la chica le confió, en marzo del año pasado, a una psicóloga en Cámara Gesell. La menor, de 13 años en esa época, contó que en setiembre de 2015 había empezado a tomar clases de guitarra con el entonces funcionario. Asistía los lunes, los martes y los miércoles, de 17 a 20, y a veces los viernes, a la mañana, le detalló a la psicóloga del Poder Judicial. La mayoría de las clases eran en la Casa de la Música, pero en algunas ocasiones solía dictárselas en la Casa de la Cultura.

El viernes 23 de octubre de ese año la adolescente no tuvo clases, porque las docentes del colegio “Nuestra Señora del Carmen”, donde cursaba a la mañana, habían organizado una jornada de reflexión. Relató que cuando le comentó al músico que ese viernes no tendría que ir a la escuela, el hombre, de inmediato, le sugirió que aprovechara el día libre para sumar otra clase de guitarra. “Me dice: ‘Andá con M….’, que es una compañera que también iba a guitarra”, recordó la nena.

“Entonces fui con ella. Pensábamos que era una clase como a las que íbamos siempre”, dijo. Pero, al inicio de la misma, se dio cuenta de que no sería así, porque para empezar ellas eran las únicas alumnas que habían ido a la Casa de la Cultura.

La adolescente, de todas formas, no sospechó. “Antes no había pasado nada y por eso nunca pensé que iba a pasar algo”, expresó. Al final de la clase, su compañera le dijo “Me vinieron a buscar” y se fue. La adolescente quedó sola con su profesor, a la espera de que su padre pasara a buscarla.

“Me dijo ‘dejá la guitarra’ y yo le digo ‘bueno, mientras espero a mi papá nos quedaremos hablando’. Nunca pensé que iba a pasar algo…”, se lamentaba la menor.

“Entonces se me empezó a acercar. Me quiso bajar la campera”, relataba mientras indicaba con sus manos cómo el hombre intentó abrirle el abrigo. “No te quiero tocar. Te quiero ver”, le habría dicho, según la menor, y le dio un beso en la boca.

“Me lo saqué y me fui afuera. Yo pensé… que afuera no me iba a poder hacer nada”, contó y comenzó a llorar.

La nena contó que ella había escuchado a sus compañeros decir que el funcionario “se les tiraba a las chicas”, pero no les dio importancia a esos comentarios porque como los que decían eso eran alumnos que se portaban mal pensó que eran mentiras.

La licenciada en psicología Hanya Costa concluyó que el relato de la adolescente “posee credibilidad y validez (…) Se observan indicadores de angustia, vergüenza, estigmatización, culpa, como así también sentimientos de vulnerabilidad”, subrayó Bazla Cassina en su pedido del llamado a indagatoria.

El fiscal señaló que a todo eso hay que sumarle el relato de la madre de la menor. Pues la mujer confirmó que ese día su hija concurrió a la clase de guitarra.

Fuente: Diario de la Republica