Escrito por Redaccion

Turismo Carretera

El Torino de Arduzzo dominó el primer día del TC en Villa Mercedes

El autódromo internacional de La Pedrera es inaugurado con la categoría más popular de la Argentina. Facundo Arduzzo con Torino dominó la clasificación del día viernes. La carreratendrá un condimento especial: la incertidumbre de que ningún piloto conoce el trazado. También corre el TCPista y la Copa Bora. Horizonte TV presente en un fin de semana histórico para los villamercedinos.

Todos los pilotos coinciden en que es un “verdadero desafío” la carrera final que se correrá el domingo, dejando así inaugurado el autódromo internacional “La Pedrera” que el gobierno de San Luis construyó en Villa Mercedes, un mega proyecto que incluye un estadio de futbol bajo normas FIFA, polideportivo para 5 mil personas, espejos de aguas, escuelas, hospital y un anfiteatro para 5 mil espectadores, entre otras obras.

Este viernes, Facundo Arduzzo dominó el primer día de clasificación con su Torino N° 5. El desafío al que se refieren los pilotos es que ninguno de ellos conoce el trazado, además de sus características. En un mano a mano con Horizonte TV, los experimentados pilotos “Gurí” Martinez y Juan Manuel “Pato” Silva dijeron que se “sienten a gusto con el trazado” pero que no les va a permitir “ningún error” porque los paredones “no perdonan”.

Los pilotos en general también coinciden en que éste no es un circuito “típico de TC”. No existen vías de escape, que no se pueden ir a la tierra o al pasto y además suma el condimento de “ser muy ancho” (n.de la r.: la recta tiene 30 metros de ancho y el resto del trazado, 20 metros) lo que convierte al trazado en uno de los más anchos del mundo. Los sobrepasos serán un condimento. Y el espectáculo estará garantizado.

Fuente: Horizonte TV