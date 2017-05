Escrito por Redaccion

Policiales

Murió el hombre herido de bala por un policía

Se trata de Carlos Belinzona, de 40 años. Era conocido en el ámbito periodístico por haber sido desde muy joven operador técnico en FM Familia. Aun no hay información oficial al respecto y las versiones de testigos contra la del policía que disparó no coinciden. El hecho ocurrió el sábado en horas de la mañana.

Hay una profunda indignación de familiares y amigos de los tres hermanos Belinzona. Creen que en realidad se está desviando información de lo que realmente ocurrió en la madrugada del sábado en las intersecciones de las calles San Luis y Amaro Galán, en la zona este de Villa Mercedes.

Carlos Belinzona venia junto a sus hermanos en una motocicleta 110 cc. Transitaban por calle Amaro Galán de norte a sur. Regresaban desde el barrio Plan Lote Eva Perón II donde habían pasado la noche en casa de un familiar. Detrás de ellos y también en motocicleta viajaba el policía Raúl Andrada, un alférez ayudante perteneciente al grupo táctico COE, quien aparentemente iba a tomar servicio. Antes de llegar a la intersección de la calle San Luis se produjo un altercado que hasta el momento no ha podido ser aclarado. Una versión extra oficial –la de la policía- dice que los hermanos se cayeron de la moto y que el uniformado al querer asistirlos se pusieron agresivos y comenzaron a golpearlo; que el arma del policía cayó al suelo y se disparó accidentalmente. Acto seguido y en medio de la pelea Andrada logra recuperar el arma y que los hombres se le fueron encima cuando uno de ellos realizó un movimiento como para extraer un arma de entre sus ropas y en ese momento el policía efectúa el disparo mortal con la pistola reglamentaria.

Una versión distinta de los hechos

En el lugar de los incidentes, Horizonte TV pudo dialogar con vecinos (testigos presenciales de lo ocurrido) que contaron a éste medio una versión totalmente distinta. Si bien confirman la versión de la discusión, comentaron que escuchaban claramente como estos individuos le decían al policía “porque nos haces esto, nosotros no somos delincuentes, somos personas trabajadoras”. Dicen que el policía habría efectuado 2 o 3 disparos intimidatorios y que les gritaba que la “terminen con la discusión” y que se vayan del lugar. Uno de ellos estaba muy ofuscado mientras que el otro trataba de contenerlo, mientras que la discusión fue subiendo de tono, y se fueron trasladando desde el lugar del encuentro hasta una cuadra o cuadra y media hacia el oeste y que fue allí cuando el policía efectúo un nuevo disparo impactando en la zona media del cuerpo de una de las personas que comenzó a gritar de dolor de manera inmediata. Lo que afirman los vecinos es que no observaron ningún tipo de accidente de tránsito, pero no pudieron precisar porque comenzó a generarse la discusión. Tampoco observaron que los hombres hubiesen estado armados. Si pudieron ver que arrojaron al costado de la calle y sobre un canal de desagües pluviales, una botella plástica cortada a la mitad probablemente con algún tipo de bebida alcohólica.

Belinzona fue llevado al policlínico regional donde en la mañana de ayer fue intervenido quirúrgicamente y alojado en terapia intensiva, pese a que extraoficialmente en un primer momento se dijo que estaba fuera de peligro, su estado de salud fue empeorando y en las primeras horas del domingo, murió.

Según fuentes reservadas del entorno de la persona fallecida confiaron a este medio que tanto Carlos Belinzona como sus dos hermanos –ambos presentarían grados avanzados de discapacidad mental- eran personas sin antecedentes policiales, que no eran agresivos, “eran gente de trabajo”. Belinzona es recordado por medios periodísticos locales y periodistas de la ciudad por haber trabajado desde muy joven como operador técnico de radio FM Familia. Su propietario Víctor Muñoz dijo sentirse “muy apenado” por los acontecimientos. El “flaco” como se lo conocía a Belinzona “era un tipo tranquilo, no se metía con nadie”, resaltó.

En las últimas horas corrió la versión que los hermanos estaban armados y que habían encontrado un arma calibre 22 supuestamente en la guantera de la motocicleta. Esto fue confirmado por fuentes privadas a Horizonte TV donde ponían en duda la existencia del arma y descartaban de lleno que pertenezcan a los hermanos. “Están armando toda una historia que no existe, son gente de bien, no delincuentes”, finalizaron.

El policía permanece alojado en una comisaría a disposición del juez Alfredo Cuello, el magistrado que intervienen en la causa.

Fuente: Horizonte TV