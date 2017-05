Escrito por Redaccion

Herido de bala en confuso episodio con un policía

Fue en la madrugada de hoy en la zona de los nuevos barrios, al este de Villa Mercedes. El efectivo policial se habría entablado en lucha con unos motociclistas. A uno de ellos le efectuó un disparo en el abdomen. No son coincidentes algunas versiones extraoficiales de la institución policial con lo relatado por algunos vecinos a Horizonte TV. El herido estaría fuera de peligro.

Un confuso episodio sucedió pasadas las 6:30 de la madrugada de hoy en la intersección de las calles Amaro Galán y San Luis, en la zona este de la ciudad donde se erigen los nuevos complejos de viviendas sociales construidos por el gobierno provincial.

Los involucrados fueron el policía Raúl Andrada, un alférez ayudante perteneciente al grupo táctico COE y al menos dos personas que se desplazaban en moto por calle Amaro Galán en sentido sur norte. El uniformado también se movilizaba en motocicleta aparentemente en sentido contrario por la misma arteria.









La información de la policía (extraoficial)

Si bien la información aún está en pleno curso, de acuerdo a fuentes policiales extraoficiales, el uniformado asistió a tres personas que transitando en moto cayeron a la carpeta asfáltica; éstos se habrían puesto molestos y agresivos generándose una pelea. En la trifulca caen al suelo junto al policía a quien se le desprende el arma que golpea el piso procando un disparo.

Continuando con la versión, el policía recupera el arma y de pie se aleja unos metros de las tres personas. En ese momento se percata que uno de ellos “mete la mano en su bolsillo como para sacar un arma” y a oscuras todavía, el policía efectúa un disparo impactando a una de las personas en el abdomen. El herido fue trasladado de urgencia al policlínico regional de ésta ciudad donde en horas de la mañana era intervenido quirúrgicamente, pero se encontraría fuera de peligro.









Inmediatamente llegaron al lugar una gran cantidad de efectivos y patrulleros. Hasta pasadas las 9 de la mañana realizaban peritajes y presuntos allanamientos en distintas zonas de la ciudad. Se desconoce la suerte de las personas que acompañaban al herido.

Una versión totalmente distinta de los vecinos

En el lugar de los incidentes, Horizonte TV pudo dialogar con vecinos (testigos presenciales de lo ocurrido) que contaron a éste medio una versión totalmente distinta. Según el relato eran dos personas y no tres las que iban en motocicleta. Si bien confirman la versión de la discusión, comentaron que escuchaban claramente como estos individuos le decían al policía “porque nos haces esto, nosotros no somos delincuentes, somos personas trabajadoras” y mencionaron ser parientes de un mecánico conocido en la ciudad. Dicen que el policía habría efectuado 2 o 3 disparos intimidatorios y que les gritaba que la “terminen con la discusión” y que se vayan del lugar. Uno de ellos estaba muy ofuscado mientras que el otro trataba de contenerlo, mientras que la discusión fue subiendo de tono, y se fueron trasladando desde el lugar del encuentro hasta una cuadra o cuadra y media hacia el oeste y que fue allí cuando el policía efectúo un nuevo disparo impactando en la zona media del cuerpo de una de las personas que comenzó a gritar de dolor de manera inmediata. Lo que afirman los vecinos es que no observaron ningún tipo de accidente de tránsito, pero no pudieron precisar porque comenzó a generarse la discusión.









Fuente: Horizonte TV