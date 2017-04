Escrito por Redaccion

Córdoba

Le balearon la casa a un testigo por la muerte de Emanuel Balbo

Un testigo en la causa por la muerte del hincha de Belgrano, Oscar Pacheco, denunció que balearon su casa de la ciudad de Córdoba, mientras estaba con su familia.

"Siendo la 1 de la madrugada, individuos con armas de fuego tiraron dos balazos en la puerta de mi casa, reventaron el portón de ingreso al garaje, y una puerta entre éste y la cocina, intentando entrar a mi domicilio", contó Oscar Pacheco, un testigo en la causa por la muerte de Emanuel Balbo, durante una entrevista con el portal Cadena 3.

"Estoy como testigo de la causa (por la muerte de Emanuel) Balbo y estoy amenazado desde antes; desde que declaré empezaron las amenazas y hostigamientos por Whatsapp, Facebook, llamadas de números privados, me gritan cosas por la calle", dijo. Pacheco indicó que ya hizo la denuncia, pero aún no tiene la custodia que había ordenado la fiscal para todos los testigos del caso. "No me van a callar, miedo no les tengo, se lo prometí a la familia de Emanuel Balbo", sostuvo.

Tanto desde la fiscalía que entiende en la causa como desde la Policía pusieron en duda algunos aspectos de la denuncia.

Fuente: Minutouno