Femicidio

"Me mata, me mata", el escalofriante audio al 911 de la mujer degollada

Previo al llamado del marido de Alejandra Polizzi al servicio de emergencias para confesar que había matado a su esposa, hubo una breve comunicación de una mujer, que alerta desesperada que está a punto de ser asesinada. El audio es estremecedor.

Se cree que fue Alejandra Marcela Polizzi quien hizo un llamado al 911 poco antes de ser asesinada por su esposo, Gustavo Javier Flores, delante de su hijo de 8 años en su vivienda de la localidad bonaerense de Castelar.

"Me mata, me mata, me mata", grita desesperadamente una mujer, a lo que la operadora del servicio de emergencias le dice: "¿Een qué localidad estás? "Me quiere matar, me mata, me va a matar", responde como puede, en un mensaje que provoca escalofrío al escucharlo, y se corta la comunicación.

Minutos después, el mismo Flores confesó el crimen. Luego de matarla, llamó también a la policía. "Mi mujer fue asesinada", dijo, y al ser consultado por la agente policial sobre quién había sido el autor del crimen, respondió: "Yo".

El diálogo completo

-911: Buen día señor, ¿Cuál es su emergencia?

-Gustavo Flores (GF): ¿Podrían venir a Capdevila 1946?

-911: Le voy a pedir que hable un poco más alto

. ¿De qué localidad me llama?

-GF: Castelar

-911: ¿Calle?

-GF: Capdevilla 1946

-911: ¿1946 entre?

-G.F: Entre Granada y Unamuno

-911: ¿Qué es lo que paso en ese lugar señor?

-G.F: Un asesinato

-911: ¿Qué fue lo que paso señor?

-G.F: Un asesinato

-911: ¿Qué fue lo que pasó? Por favor explíqueme

-G.F: Mi mujer está asesinada

-911: ¿Su mujer qué?

-G.F: Fue asesinada

-911: ¿Quien la mató señor?

-G.F: Yo

-911: Digame su nombre

-G.F: Gustavo Flores

-911: ¿Está sin vida? ¿Está seguro señor?

-G.F: Sí

-911: Corto y transmito

-G.F: Bueno yo espero acá

El hecho ocurrió cerca de las 19:30 en la casa donde vivía Alejandra Marcela Polizzi junto a su esposo Gustavo Javier Flores y el niño.

Según se pudo reconstruir, la pareja tuvo una discusión y el hombre extrajo una cuchilla con la cual le aplicó tres puñaladas en el cuerpo, una de ellas en el cuello que le provocó la muerte en el acto. A las 22, Flores llamó a los familiares de Polizzi y luego alertó a la policía lo que había pasado.

"Esperó a la llegada de los efectivos de la comisaría de Morón y les confesó que mató a la mujer", dijo a la agencia Télam un investigador.

Tras los dichos del hombre, los policías ingresaron a la casa, vieron que estaba el niño sentado en un sillón y encontraron el cuerpo de Polizzi tirado en uno de los ambientes.

