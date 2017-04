Escrito por Redaccion

San Luis

Alberto Rodríguez Saá confirmó que hará casas, sin apoyo nacional

El Gobernador criticó la decisión del Estado nacional de quitarles el manejo de fondos para viviendas a las provincias y reiteró que San Luis sigue siendo discriminada.

El gobernador puntano Alberto Rodríguez Saá criticó la decisión del gobierno nacional de quitarles el manejo de fondos para viviendas a las provincias, y confirmó que llevará adelante su plan de viviendas sin el apoyo de la Nación.

"A nosotros no nos han dado nada, ni un solo peso. Así que no me quitan nada: me siguen no dando lo que no nos dieron. Ya venimos discriminados", dijo Alberto, entrevistado por Radio Del Plata.

Cuando le marcaron que el mensaje implícito de la Nación es que los gobernadores no saben administrar esos fondos, Alberto fue tajante: "El mensaje directo es que siguen discriminando. Más directo, imposible. 'A San Luis no damos nada, ni le vamos a dar mientras no se arrodillen'. Bueno, no nos vamos a arrodillar".

"Vamos a hacer viviendas. Estamos mandando un plan a la Legislatura de San Luis, para corregir errores y lanzar un plan de viviendas muy fuerte, muy superior al del gobierno nacional, con mejores esperanza y expectativas. Y sin el apoyo del gobierno nacional", ratificó.

Alberto también habló de la situación del peronismo, volvió a llamar a la unidad para enfrentar a Cambiemos en las legislativas de este año, y comentó la disertación que dará el jueves en el Instituto Patria sobre el Corredor Humanitario con el que la Provincia asiste a los refugiados sirios.

El Diario de la Republica